Il Consigliere Regionale Michele Mosca con i ragazzi dell'Itis per "Diventiamo cittadini europei"

Nella mattinata di venerdì il consigliere regionale Michele Mosca è intervenuto presso l'aula magna dell'ITIS di Biella per aprire la conferenza di preparazione alla 36a edizione del concorso scolastico "Diventiamo cittadini europei".

"Dovete fare in modo che questa Unione Europea, vista spesso come una matrigna, diventi una madre per voi e in futuro per i vostri figli. Solo quando ci sarà parità di trattamento e di dignità tra tutti gli Stati europei questo percorso - iniziato anni fa - si sarà veramente compiuto". Queste le prime parole di Mosca, delegato alla Consulta Europa.

Entrando nello specifico del concorso, "sul tema ambientale tutti noi dobbiamo avere la consapevolezza di fare la nostra parte - prosegue - perché ci sono delle Nazioni anche fuori l'Unione Europea che la loro parte non la stanno facendo. Serve allora coltivare una vera matrice ecologista, affrontando il tema con serietà.

Noi biellesi sappiamo bene quale sia l'importanza dell'economia, del commercio e di una istituzione che sappia tutelare i diritti e i doveri dei propri cittadini perché abbiamo patito la concorrenza sleale nel settore tessile manifatturiero che ci ha resi famosi in tutto il mondo. Ora dovete mettervi in gioco voi per capire quali sono i limiti dei trattati e dell'UE, per cambiarla e renderla attuale alle esigenze moderne".