La storia della Funicolare di Biella dimenticata al deposito. Il rammarico di una lettrice

Sono ancora all'interno dei depositi comunali le due vecchie cabine della funicolare, in attesa di una collocazione che renda onore al loro passato. Sembra tuttavia che debbano ancora aspettare. Le cabine erano state rimosse il 26 luglio di due anni fa per far spazio alla nuova struttura, inaugurata quasi un anno dopo (10 luglio 2018).

Lo scorso agosto il sindaco di Biella Claudio Corradino aveva invitato i cittadini a proporre soluzioni e idee da parte dei cittadini per non lasciarle abbandonate ad arruggire, ma per ora sembra che non ci siano ancora novità. Una lettrice, passata accanto ai depositi comunali, ha posato lo sguardo sui 2 pezzi di storia biellesi e così ci ha scritto:

"Le cabine della vecchia funicolare guardate dove sono finite: nei magazzini comunali. Buttate lì all'aperto ad arrugginire. Perché non vengono sistemate nel piccolo parco sotto all'impianto della funicolare? O in altro posto, in bella vista, a ricordare un pezzo di storia della nostra città?".