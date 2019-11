Carenza di personale sanitario, Mander: "Degli Infermi rischia di essere penalizzato"

Riceviamo e pubblichiamo:

"La carenza di personale rischia di penalizzare una struttura che rappresenta il fiore all’occhiello della sanità locale. Sull’impegno e la competenza di medici e paramedici dell’ospedale di Biella non c’è discussione; né tanto meno sulla qualità della struttura. Allora perché, ci domandiamo, dobbiamo fare i conti con una perenne carenza di personale sanitario?

Prendiamo spunto da un recente fatto di cronaca, il ricorso alle cure del Pronto Soccorso del dottor Demetrio Missineo, tutt’ora ricoverato e al quale vanno i nostri migliori auguri di pronta guarigione. Il Prefetto emerito di Biella, trasportato in ospedale in seguito a un malore, sembra abbia dovuto attendere a lungo la visita di un cardiologo. Esperienza, questa, condivisa da altri cittadini.

Il problema non affligge solo l’ASL biellese, naturalmente. Ostetrici, pediatri, medici di pronto soccorso e anestesisti “a chiamata” colmano questo vuoto, ma in che condizioni e a che costo per le ASL? Per fare un esempio, un anestesista preso a chiamata a Vercelli in una giornata in cui egli presti servizio fisso 8/20 costa 116 euro/ora e se fa anche 20/8 in reperibilità costa altri 59 euro/ora. Totale che l’ASL deve versare alla società cooperativa 2.100 euro lordi per 24 ore.

Non stiamo correndo il rischio di disincentivare il personale ospedaliero? Non rischiamo, e questo è peggio, di perdere le migliori professionalità della sanità e con esse la qualità dei servizi offerti? E’ un problema di programmazione? Queste risorse potrebbero essere utilizzate meglio se ci fosse più organizzazione? Sono gli effetti secondari del piano di rientro e blocco dei turnover e dei concorsi?

Tante domande, poche risposte; domande che rivolgeremo, appena possibile, al neo assessore alla sanità regionale Luigi Icardi, contando sulla sua formazione come dirigente pubblico e la sua esperienza trentennale nel sistema sanitario come funzionario dell’Asl".