Black Friday: “Perché abbiamo detto NO”, l’opinione di Giuseppe Massocco di International Express

Anche quest’anno è arrivato il Black Friday, il giorno dello shopping per eccellenza made in USA che da qualche anno ha spopolato anche qui in Italia, registrando vendite da capogiro. Durante questa fatidica giornata i negozi e gli shop online dei più svariati settori lanciano offerte talmente accattivanti da spingere molte persone ad aspettare la mezzanotte davanti alla loro app di acquisti preferita o ad accamparsi fuori da negozi in attesa che vengano alzate le saracinesche, come se l’acquisto fosse questione di vita o di morte.

International Express, azienda Biellese di spedizioni espresse fondata nel 2004, è una delle tante attività che non ha seguito l’onda del Black Friday. Il titolare, Giuseppe Massocco, ci ha spiegato perché:

“Da imprenditore, trovo che questa iniziativa sia senza dubbio utile ad aumentare le vendite, ma per fortuna non tutte le attività vi aderiscono. Molte piccole imprese infatti non possono permettersi di scontare i propri prodotti o servizi perché offrono alla clientela un valore che va oltre il semplice calcolo del prezzo di vendita.

Nello specifico, nella mia azienda di spedizioni presente a Biella da ormai 15 anni, non posso permettermi di offrire grossi sconti. Questo perché ci occupiamo meticolosamente di ogni spedizione, spesso imballando personalmente le merci, curando particolari di cui il cliente a volte non è a conoscenza. Tutto ciò per fornire un servizio della massima qualità, mantenendo un prezzo equo.

Diamo un grande valore al nostro lavoro e di conseguenza a tutti i nostri clienti. Non ne avremo a migliaia,ma conosciamo ognuno di loro e quando ritornano soddisfatti, è molto più appagante di qualsiasi sconto del Black Friday”.