A Valle Mosso le scuole a “porte aperte” per incontrare le famiglie

Con il mese di gennaio, si apriranno le iscrizioni online per il prossimo anno scolastico 2020/2021. Le Scuole presenti in località Valle Mosso hanno individuato un calendario di 3 incontri per dare la possibilità alle famiglie di conoscere le realtà esistenti e i servizi offerti, che già ora vengono erogati in collaborazione con alcune Associazioni di Volontariato e il Comune.

Queste tre realtà non sono solo vicine fisicamente, ma negli anni hanno perfezionato progetti di continuità ed educativi in sinergia, per costruire percorsi formativi univoci, avvicinando bambini e ragazzi a tematiche di rilevanza attuale: sport, alimentazione, emozioni, territorio, natura. Mercoledì 4 dicembre alle 17 la Scuola Secondaria di I grado proporrà il suo appuntamento per ragazzi e famiglie, prevedendo laboratori di letture animate e musicate, in collaborazione con i docenti di lettere e di musica, e di manualità e disegno con l'insegnante di arte. Sarà inoltre l'occasione per inaugurare la nuova Biblioteca Digitale Innovativa. “Dopo aver vinto un bando nazionale e realizzato gli interventi a sostegno di questo progetto - affermano i docenti - è giunto il momento di inaugurare la nostra Biblioteca Innovativa. Non potevamo non rendere omaggio, con una dedica particolare, a Gianni Rodari, anche conosciuto come “mago della fantasia”.

La Biblioteca sarà a servizio della comunità e tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni potranno iscriversi ed usufruire di prestiti digitali gratuiti”. Per tutti i partecipanti al pomeriggio è prevista una simpatica sorpresa. Giovedì 5 dicembre sarà invece la volta della Scuola dell'Infanzia. Dalle 16.30 le insegnanti saranno a disposizione delle famiglie per visitare la scuola, presentare i progetti e rispondere ad eventuali domande. Negli ultimi anni, sono state numerose le attività creative, ludiche, sportive, esperienziali ed educative che hanno coinvolto i bambini, con l'obiettivo di accompagnarli nella crescita, nell'indipendenza e nell'educazione e di instaurare un clima favorevole alla vita di relazione, esprimendo emozioni e creatività. La Scuola dell'Infanzia di Valle Mosso è una realtà presente sul territorio, attenta ai bisogni di tutti i bambini e alle necessità delle famiglie, attivando atteggiamenti di ascolto e di rispetto di sé e degli altri.

Infine toccherà alla Scuola Primaria che ospiterà le famiglie e i bambini nella serata di martedì 10 dicembre, dalle 17.30. Da tre anni il plesso aderisce alla sperimentazione oraria “M.O.D.I.” che promuove l'inclusione, la cooperazione e il benessere dello studente, tenendo conto dei differenti ritmi di apprendimento e alternando attività intellettuali a quelle manuali. Quest'anno il filo conduttore di tutti le attività sarà il viaggio, alla scoperta di sé, degli altri e del mondo. Tra i numerosi progetti sviluppati dalle insegnanti e da tutor esterni, si evidenziano “Muse alla lavagna”, le attività sportive (con interventi di pallavolo, calcio, basket, scacchi e taekwondoo), i laboratori manuali e di scrittura creativa e i concorsi multimediali ed informatici.

“Il nostro team di insegnanti - concludono le docenti - è in continua formazione interna ed esterna, ponendo la giusta attenzione allo studente per sviluppare le competenze e aiutarlo a superare le difficoltà, favorendo l’integrazione e la collaborazione anche attraverso attività di continuità con la Scuola dell'Infanzia e Secondaria di I grado”.