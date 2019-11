“Prima volta in Serie B? Emozionante”: Kevin Piscopo racconta i suoi mesi all'Empoli

“Ero molto emozionato la prima volta che sono sceso in campo con la maglia dell'Empoli: non si può spiegare pienamente a parole ma ho provato una bellissima sensazione”. Primi bilanci individuali per il giovane talento Kevin Piscopo, di scena nel campionato di Serie B. Per il trequartista biellese 4 presenze su 13 gare a disposizione, di cui una da titolare, con Pordenone, Cremonese, Trapani e Venezia. Proprio con la Cremonese (terminata 1-1) ritorna alla mente la prima gara da titolare, dove “ero molto più tranquillo rispetto al precedente incontro. Ho giocato 90 minuti ed è stata una grande soddisfazione perchè ho capito di avere la fiducia del mister e di tutta la squadra”.

Ma ad un inizio di stagione convincente, condita da 4 successi e 2 pareggi, è subentrato in casa Empoli un periodo avaro di risultati, con 4 pari e 3 sconfitte, tali da costare la panchina a Cristian Bucchi, sostituito ad inizio novembre da Roberto Muzzi. Un periodo in salita anche per il classe '98 di Castellengo, coincidenti con tre gare in panchina di fila e il ritorno sul rettangolo da gioco nell'ultima gara di campionato con il Venezia (1-1 finale). “Il successo manca da un po' di tempo – analizza l'ex Genoa – ma siamo sulla strada giusta per tornare a toglierci molte soddisfazioni”.