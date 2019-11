Motocross: Finale top per CMR Cossato con 2 pole, 2 vittorie e un podio FOTO

Con la prova di Trofarello, ultimo atto del Campionato Motoasi Mx2 si è chiusa la stagione agonistica degli orange di Cossato. I piloti dell’Officina Coradin hanno dato ancora una volta il loro meglio in sella alle loro KTM su un tracciato reso pesante dalla pioggia. Una giornata iniziata subito al meglio dove, nella categoria Esordienti, l’ingegnere di Masserano Francesco Dionisio ha ottenuto la pole position in qualifica. Una partenza complicata lo ha costretto ad una bella rimonta che lo ha portato ad arrivare terzo in gara 1.

In gara 2 invece è partito secondo e a 3 giri dalla fine è riuscito nel sorpasso che gli è valsa la prima vittoria di manche in carriera. Con questi risultati ha chiuso primo assoluto di giornata ottenendo il secondo posto nel campionato esordienti MX2. Non è stato da meno Simone Gasparini che nella categoria sport ha ottenuto la pole position in qualifica per poi presentarsi nuovamente primo alla partenza di gara 1 dove ha imposto un ritmo tale da creare il vuoto sui diretti inseguitori. Una splendida vittoria in 1 uno e un secondo posto in gara 2 hanno portato Simone alla vittoria assoluta di giornata. Con questo risultato il cossatese conclude al terzo posto il campionato Sport MX2. Nella categoria Master MX2 il giovane valdostano Nicky Seris si è qualificato al terzo posto precedendo di poco il biellese Filippo Muraca che si è qualificato quinto.

Alla partenza di gara 1 scatta bene Muraca che si porta subito in terza posizione mentre Seris scivola a causa di un contatto alla prima curva. Con alcuni sorpassi e controsorpassi Muraca chiude al terzo posto mentre Seris riesce a rimontare fino al 9°. In gara 2 holeshot di Muraca che guida i primi giri della manche per poi attestarsi al secondo posto subito inseguito da Seris. A pochi giri dalla fine il leader del campionato in rimonta costringe prima Seris e poi Muraca ad una entusiasmante lotta che li vedrà imporsi sul finale di gara e chiudere rispettivamente al terzo e secondo posto. Muraca chiude secondo assoluto di giornata e secondo nel campionato Master MX2 mentre Seris sesto assoluto di giornata e sesto nel campionato Master MX2.

“Siamo davvero orgogliosi dei nostri ragazzi” hanno commentato Marco Coradin e l’allenatore Michael Mercandino. “Il loro impegno li ha portati a migliorare costantemente durante tutta la stagione e i risultati lo hanno ancora una volta dimostrato”. A conclusione della stagione i piloti CMR saranno presenti domenica 1 dicembre presso il ristorante Mago di Caluso dove si terrà la cerimonia di premiazione MOTOASI dei campionati 2019.