Quartetto Van Kuijk, i francesi che fanno sorridere la musica a Biella con l'accademia Perosi

Tra i moltissimi giovani quartetti d'archi nel circuito dei concerti, il Quartetto Van Kuijk, vincitore del "Concorso internazionale per quartetto d'archi alla Wigmore Hall" nel 2015, si è guadagnato un posto d'onore.

Il quartetto deve il suo nome alle lontane radici fiamminghe di Nicolas van Kuijk, primo violino e anima carismatica delle giovane formazione di cui fanno parte Sylvain Favre-Bulle, secondo violino, Emmanuel François, viola e François Robin, violoncello.

In programma per il concerto del 29 novembre all'Accademia Perosi, il Quartetto propone musiche di D. Shostakovich e M. Ravel.

Dapprima Shostakovich nel suo Quartetto n. 8 op. 110. Un brano in cui si ritrovano cinque parole chiave: ideologia, condanna, necessità, morte, memoria.

Shostakovich lo compose dopo aver toccato con mano uno dei simboli più emblematici della Seconda Guerra Mondiale: Dresda, completamente distrutta da un attacco aereo durante il periodo bellico. L'esperienza lo turbò così profondamente che fu spontaneo per lui tentare di esprimere il proprio stato emotivo attraverso la musica.

Scrisse questo quartetto di getto, in soli tre giorni di lavoro, affidando alla partitura anche tutte le amarezze derivanti dalla mancanza di libertà creativa imposta dal regime comunista.

Il quartetto è ricco di "autocitazioni" con temi musicali provenienti da lavori precedenti come la Prima Sinfonia, il primo Concerto per violoncello e orchestra, o l'opera Lady Macbeth. Su sua indicazione, il brano venne suonato al suo funerale e assunse così anche la forma di una sorta di "lapide sonora" del suo autore.

La seconda parte del concerto sarà invece dominata dal Quartetto d'Archi in fa maggiore di Maurice Ravel, l'unico quartetto del compositore francese. A Gabriel Fauré «mon cher Maitre», l'aveva dedicato un Ravel appena ventisettenne, ma già estremamente maturo.

Modellato sul Quartetto di Debussy, con il quale Ravel sentiva una forte continuità ideale, il brano presenta una grazia, una dolcezza dei temi e una nitidezza delle forme che tuttavia non convinsero i contemporanei al primo ascolto. Fuori dal coro, scrisse il cronista del Mercure de Franco: "Bisogna ricordare il nome di Maurice Ravel, perché sarà uno dei grandi maestri di domani". Oggi possiamo dire che aveva ragione.

Fondato nel 2012 a Parigi, il Quartetto Van Kuijk ha vinto nel 2015 il Primo premio al “Concorso internazionale per quartetto d’archi” della Wigmore Hall di Londra, nel quale si è aggiudicato anche i due premi speciali per la miglior esecuzione di opere di Beethoven e di Haydn. Entrato a far parte dei “BBC 3 New Generation Artists” per il triennio 2015-17, è inoltre stato scelto dalla Philharmonie di Parigi quale “Echo Rising Star” per la stagione 2017-18, con un fitto programma di concerti nelle più prestigiose sale europee.

Questi riconoscimenti si aggiungono al Primo premio e premio del pubblico ottenuti nel 2013 al “Concorso di musica da camera” di Trondheim in Norvegia e, in Francia, alla vittoria del concorso “Fnapec-Musiques d’Ensembles”, e alla nomina quali migliori allievi “lauréats” 2014 dell’Accademia del Festival di Aix-en-Provence.

Il Quartetto Van Kuijk incide in esclusiva per Alpha Classics (Outhere): il primo CD, uscito nel 2016 e dedicato a Mozart (Divertimento K136, Quartetti K428 e K465 “dissonanze”), è stato premiato con riconoscimenti quali lo “Choc de Classica” e il “Diapason découverte”.

l quartetto è stato “in residenza” presso l’Associazione Proquartet di Parigi, dove ha avuto l’opportunità di seguire gli insegnamenti di quartetti leggendari come il Quartetto Berg, Hagen e Artemis. Il Quartetto Van Kuijk è sostenuto da Pirastro, Spedidam e Mécénat Musical Société Générale.

