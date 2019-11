Chiorino-Natale, Delmastro: "Non si curi degli ululati che confondono Gesù Cristo con Che Guevara"

Dopo la reazione del sottosegretario all'Istruzione Lucia Azzolina (Movimento 5 Stelle), del segretario regionale Pd Paolo Furia e del provveditore agli studi di Biella Maria Teresa Furci che sostiene una strumentalizzazione, a sostegno dell'assessore regionale Elena Chiorino (Fratelli d'Italia) che aveva invitato tutti i dirigenti scolastici piemontesi a rispettare i valori del Natale con canti, presepi e quant'altro, arriva a sostegno dell'ex sindaco di Ponderano la dichiarazione del parlamentare e compagno di partito, Andrea Delmastro. "E’ bastato che l’Assessore Regionale Chiorino, quasi sfiorando il banale, ribadisse l’importanza delle nostre tradizioni legate al Natale e il Presepe, perché esplodesse il riflesso povloviano di una sinistra laicista che ritiene che l’integrazione si compia per il tramite di cessione di quote di identità e tradizioni -afferma il parlamentare biellese-. Il rispetto delle tradizioni è la miglior garanzia per l’integrazione. Bene ha fatto, dunque, l’Assessore Chiorino a richiamare tutti al valore del Natale e del Presepe. Non si curi degli ululati dei laicisti che confondono Gesù Cristo con un Che Guevara qualunque, ne’ di dirigenti scolastici che, in nome di mal metabolizzati principi di relativismo culturale, sono i promotori della cultura del disarmo. Il Natale e il Presepe non si sbianchettano in nome di una finta accoglienza che è sottomissione e cedimento culturale. Certo il miglior modo per dimostrare di essere serenamente laici sarebbe andare a lavorare a Natale: ma credo che Maria Teresa Furci non ci impartirà questa lezione morale".