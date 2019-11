"Speriamo che tra qualche anno sia solo un'opera d'arte", la speranza di tutti nella Panchina Rossa dell'ospedale FOTO

"Tra qualche anno questa panchina deve essere solo un’opera d’arte". Questo è il messaggio principe lanciato a tutti i cittadini all'inaugurazione dell'undicesima panchina rossa biellese, la quarta nel solo mese di novembre. Un centinaio di persone hanno assistito all'evento appena fuori l’entrata dell’ospedale di Ponderano. Tra i tanti presenti, la prima volta assoluta nel biellese, per l'occasione, della presenza di un assessore regionale, quale Elena Chiorino. Insieme a lei, per la prefettura Cristina Lanini, il sindaco di Biella Claudio Corradino, il collega di Ponderano Roberto Locca, l'assessore del comune di Biella alle pari opportunità Gabriella Bessone con il consigliere provinciale Carlotta Grisorio, al commissario Asl Diego Poggio, la senatrice Nicoletta Favero e i tanti esponenti politici ma soprattutto molti cittadini.

"Deve essere momento di riflessione e oggi non dovremmo essere qui -commenta Elena Chiorino-. Questo è il dramma che dobbiamo combattere. Deve essere un impegno culturale e educativo coinvolgente le famiglie la scuola le istituzioni per lanciare e crescere i valori. Speriamo che si nostri figli non accada mai e che oggi sia solo un ricordo e questa panchina rimanga solo come opera d’arte".