Natale Nel Cuore di Biella: un nuovo fine settimana magico in città

La Magia del Natale e gli Gnomi della Lana si possono trovare anche questo fine settimana a Biella. Musiche, artisti, animazioni e tanta magia che accompagnerà grandi e piccini non solo fino alla notte di Natale del 24 dicembre, ma fino all'arrivo della Befana lunedì 6 gennaio 2020.

Per il secondo weekend di Natale nel Cuore di Biella ci sarà l'imbarazzo della scelta per famiglie e amici. Il Trenino di Babbo Natale gratuito, realizzato grazie al contributo di ATL Biella, è pronto a partire sia sabato 30 novembre che domenica 1° dicembre dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30. Dopo il giro sul piccolo "Polar Express" che porterà i bambini in giro per il centro del paese un magico ballo sul ghiaccio per proseguire la giornata è quello che ci vuole: aperta fino al 2 febbraio 2020 davanti al Battistero. Per gli amanti dei Mercatini ci saranno i Mercatini degli Gnomi in Piazza Santa Marta e il mercatino Etsy sia sabato che domenica alla Fondazione Pistoletto dalle 10 alle 20.

Altri eventi del fine settimana:

SABATO 30 NOVEMBRE

Giro in Pony ai giardini Zumaglini dalle 15 alle 18.

Giocoliere comico Kaos in piazza SS Trinità alle 16,30.

Il Giocoliere Comico Kaos è un clown moderno che attraverso l’arte della giocoleria circense con clave, palline, cerchi, coltelli, torce, e tantissimi altri strani attrezzi, riesce a coinvolgere un pubblico familiare, composto da bambini, ragazzi e adulti, con gag comiche originali ed impensabili proprio perché realizzate attraverso il Suo incredibile talento di giocoliere circense. I bambini e i ragazzi diventano coprotagonisti dello show in maniera del tutto naturale ed indimenticabile.

Babbe Natale a Rotelle in Galleria SS da Vinci alle 16,30

DOMENICA 1 DICEMBRE

Piazza dei folletti, giochi in scatola all'aperto in Piazza Santa Marta alle 15

I folletti faranno giocare I bambini con I giochi in scatola messi a disposizione dal Folletto. Un intero pomeriggio di divertimento in compagnia di tanti appassionati dei giochi in scatola

Vestizione del Mosè in piazza Duomo alle 15,30. Grazie alle donne della pro loco di Biella verrà creata un’opera sulla statua del Mosè di Piazza del Duomo, per portare l’attenzione su un elemento storico che necessità importante ristrutturazione.

Spettacolo Farfalle Luminose in piazza del Battistero alle 18.

Un’esclusiva equipe di artisti di strada in formazione coppia Trampolieri Farfalle Luminose e coppia Danzatrici Farfalle Luminose in bellissimi ed originali costumi bianchi alati di grande impatto visivo e totalmente illuminati da centinaia di luci a led, percorreranno l’evento con le loro splendide e fiabesche danze simulatrici di un epico volo delle farfalle. Un’animazione suggestiva ed emozionante per riempire il cuore della città.

Kolok - I terribili vicini di casa al Teatro Sociale Villani alle 16,30.

Anticipazioni degli eventi della prossima settimana:

Lunedì 2 dicembre "L'attimo fuggente" al Teatro Sociale Villani alle 20,45

da Mercoledì 4 a domenica 6 dicembre ci sarà l'apertura dello sportello Banca del Giocattolo dalle 16 alle 19 in piazza del Monte, nella sede dell'Ente Manifestazioni Biella Riva.