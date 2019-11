BOOST YOUR IDEAS! a Cittàdellarte

OPEN DAY

BOOST YOUR IDEAS! Dai valore alla tua organizzazione

30 novembre 2019 Cittadellarte, Biella Via Serralunga 27

Ingresso libero e gratuito su prenotazione

Scoprire come ideare progetti di sostenibilità e innovazione attraverso il design e l’arte,partecipando all’anteprima del master Design, creatività e pratiche sociali che Politecnico di Milano e Cittadellarte - Fondazione Pistoletto hanno costruito insieme.

Il design e l’arte offrono strumenti e metodi inediti per portare sostenibilità e innovazione all’interno delle organizzazioni, generando impatto sociale e valore economico.Per scoprire quali sono il 30 novembre, sarà possibile partecipare ad un evento di formazione gratuita organizzato da POLI.design e Accademia UNIDEE.

Una giornata di talk e workshop, dedicata a professionisti e imprese e pensata per far conoscere le sfide della sostenibilità e sperimentare soluzioni per affrontarle.

• Sarà possibile incontrare innovatori sociali e imprenditori che racconteranno la loro esperienza.

• Ci si potrà confrontare con chi ha puntato sulla sostenibilità e ne ha fatto un valore per la propria impresa.

• Si potrà partecipare a laboratori dove capire com’è possibile generare valore e impatto sociale tramite il design, l’arte e la creatività.L’evento è l’anteprima di presentazione del master in Design, creatività e pratiche sociali che partirà a febbraio 2020.

Un piccolo assaggio di quello che sarà il corso e dei suoi obiettivi: formare professionisti nel campo dell’impegno sociale e ambientale, capaci di ideare e gestire progetti che creino valore per le organizzazioni pubbliche e private di cui fanno parte.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

• 10.00 WELCOME

• 10.30 INSPIRATIVE TALK

• 11.30 MEET THE INNOVATORS

• 12.30 Q&A

• 13.00 Pranzo libero

• 14.00 Il MASTER “Design, creatività e pratiche sociali”:le opportunità per le imprese, la scommessa degli imprenditori sociali

• 14.30 CHOOSE YOUR WORKSHOP

• ARTE E ORGANIZZAZIONI

• DESIGN E ORGANIZZAZIONI

• IMPATTO SOCIALE E ORGANIZZAZIONI

• RACCONTARE LE ORGANIZZAZIONI

• RIORGANIZZARE LE ORGANIZZAZIONI

• 16.30 ROUNDTABLE: SHARE YOUR EXPERIENCE.

Il master, alla sua prima edizione, è rivolto a figure già inserite nel mercato del lavoro che vogliono acquisire competenze specifiche in materia di responsabilità sociale e ambientale, intesa come fattore di competitività e innovazione per le imprese. L’approccio scelto è multidisciplinare e attinge a piene mani dal campo del design, inteso come capacità di intercettare i bisogni e progettare soluzioni inedite, e l’arte, che è anche visione e capacità di creare connessioni. Non mancano le nozioni tecniche di marketing e design management.

Come funziona il master in Design, creatività e pratiche sociali.

Il percorso formativo dura 16 mesi, da febbraio 2020 a maggio 2021, con una formula weekend pensata espressamente per i professionisti. Le lezioni si svolgono infatti da venerdì a domenica, all’incirca ogni tre settimane; a completare il programma provvedono i tre moduli intensivi di 6-7 giorni dedicati a workshop e project work. I mesi che vanno da gennaio a maggio 2021 sono dedicati al tirocinio curriculare o, per chi già lavora, a un progetto professionalizzante.

Per iscriversi è indispensabile conoscere la lingua inglese ed essere in possesso di una laurea o di un diploma accademico di primo o secondo livello. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 dicembre. Al termine del corso viene rilasciato un diploma di master universitario di I livello.

Il master si svolge negli spazi di Cittadellarte - Fondazione Pistoletto.