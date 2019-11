Alla Trappa di Sordevolo si conclude "Paesaggio"

Il "Paesaggio Abitato" della Trappa di Sordevolo sarà il protagonista del quarto e ultimo appuntamento del percorso di scoperta dei patrimoni del territorio biellese, dedicato al Paesaggio.

L'esplorazione guidata alla Trappa, ìa cura di Giuseppe Pidello, si terrà sabato 30 novembre. La Rete Museale Biellese organizza un autobus con partenza alle 14:30 da Biella, in Largo Cusano presso i Giardini Zumaglini (rientro previsto per le 18-18:30). In caso di maltempo l'escursione sarà rimandata in primavera.

Per info ed iscrizioni: 3885647455; comunicazione@upbeduca.eu .