Contributo economico sulle bollette dell'acqua, ancora aperto il bando Ato per il Biellese Orientale

Il Consorzio Cissabo ricorda che i cittadini residenti nel territorio del Biellese Orientale nei comuni afferenti al Consorzio Socio Assistenziale del Biellese Orientale hanno l’opportunità di partecipare a un bando al fine di ottenere un contributo economico fino a 100 euro per il pagamento delle bollette dell’acqua per l’anno 2019. Ciò è possibile grazie a un contributo erogato dall’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, ente sovracomunale che gestisce il servizio idrico integrato.

È ancora possibile presentare le domande, fino al 12 dicembre, rivolgendosi allo Sportello Unico Socio Sanitario dell’ASL BI poliambulatorio in via Maffei 59 Cossato, nei seguenti giorni ed orari: lunedì dalle 13 alle 16, mercoledì dalle 12 alle 15, giovedì dalle 9 alle 13. È possibile accedere al contributo anche se si è presentata domanda di bonus idrico. Potranno presentare richiesta di contributo i cittadini in possesso di alcuni requisiti tra cui avere un indicatore Isee 2019 non superiore a € 12.784,36.

Per maggiori informazioni si può contattare lo Sportello Unico Socio-Sanitario di Cossato: numero verde 800 322 214 oppure sito del Cissabo: www.cissabo.org o sulla pagina Facebook dello Sportello Unico.