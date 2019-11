50 anni a Bagneri, mostra fotografica alla casa di Riposo Graglia e Muzzano

Già da alcuni giorni e fino a fine novembre, presso la Casa di Riposo di Graglia e Muzzano (vicino alla parrocchia di Graglia) ospiti, familiari e visitatori potranno vedere i pannelli con una sessantina di foto che raccontano gli ultimi 50 anni dell’avventura di Bagneri, la piccola borgata della Valle Elvo, frazione di Muzzano. La mostra è stata realizzata in occasione dei 50 anni dell’avvio della nuova “avventura” a Bagneri, iniziata con l’invio a Bagneri, come Parroco (ottobre 1969) di Padre Giovanni Bonelli dell’Oratorio di San Filippo di Biella.

Da allora, scout e volontari, ormai da 50 anni, sono presenti a Bagneri insieme ai parroci Padri Filippini. Gli Amici di Bagneri hanno realizzato una piccola mostra, 4 pannelli con una sessantina di foto che ripercorrono qualche momento di questi 50 anni. La mostra (intitolata appunto #50-anni-a-Bagneri-1969-2019) è stata presentata a Bagneri in occasione della Festa del Ringraziamento, poi esposta all’apertura dell’Anno Scout e allo stand degli Amici di Bagneri alla manifestazione Formaggi d’Autunno.

Ora, dopo essere tornata a Bagneri in occasione della Festa dei Santi, viene esposta per una decina di giorni presso la Casa di Risposo di Graglia e Muzzano, dove gli ospiti (e anche i loro familiari e visitatori) avranno la possibilità di rivedere luoghi e volti di Bagneri che molti di loro hanno conosciuto nella loro vita; l’iniziativa, resa possibile dalla disponibilità dell’Amministrazione della Casa di Riposo e del personale (grazie all’animatrice Alessandra e anche ai volontari), vuole anche essere un segno di amicizia e condivisione tra l’associazione di volontariato Amici di Bagneri e la Casa di Riposo locale dove sono anche stati ospitati nel tempo diversi abitanti di Bagneri; in questa occasione, sarà Fiorenzo Peretto, “bagnerese doc” ospite della casa, a fare da cicerone per i suoi compagni di avventura, con entusiasmo e la semplicità che lo contraddistinguono. Per chi altro fosse interessato, è possibile vedere la mostra negli orari di visita.