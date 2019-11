Anziano biellese nei guai per un tentato furto a Gli Orsi

Anziano biellese, residente in provincia, denunciato per tentato furto aggravato e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Alle 10 del 21 novembre la sala operativa della polizia ha ricevuto una telefonata dal personale del negozio Euronics al centro commerciale Gli Orsi, per un tentato furto. Il vigilante ha sentito suonare l’allarme per una persona che stava uscendo con una scatola in mano.

Ad un certo punto però l’anziano è tornato indietro, ha depositato il decoder con l’involucro danneggiato per poi salire su una Ford Focus e dileguarsi. Raccolte le testimonianze e la descrizione dal personale Euronics gli agenti della volante, dopo un controllo, hanno intercettato l’auto nelle vicinanze della sua residenza. All’interno hanno trovato il 73enne conducente del mezzo, non di sua proprietà, che corrispondeva alla descrizione.

Dentro l’auto, gli agenti della squadra volante hanno rinvenuto due taglierini e un paio di forbici. L’anziano biellese incensurato è stato così denunciato per tentato furto aggravato e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Non si conoscono le motivazioni del gesto.