Opificiodellarte premiata a Salerno come struttura di eccellenza al Premio MADDS 2019

Sabato 23 novembre durante la serata di Gala del Premio MADDS (Medicina Arte Danza Spettacolo Scienza) una giuria di eccezione presieduta da Daniele Cipriani, Direttore Daniele Cipriani Entertainment; Maria Luisa Buzzi, Direttore responsabile della rivista Danza & Danza; Anna Lea Antolini, Project manager performing arts; Amalia Salzano, Direttore Artistico dell’evento, Presidente Aidaf- Agis ha attribuito vari riconoscimenti ad artisti e personaggi del mondo della danza. Tra i premiati Claudia Squintone direttrice di Art’è Danza la sezione danza di Opificiodellarte a cui è stato attribuito il premio come struttura di eccellenza per lo studio della danza.

“Sono felice di avere portato il nome di Biella in un evento di rilevanza nazionale e che la nostra struttura sia stata riconosciuta come un’eccellenza sul territorio italiano. Questo premio lo devo condividere con tutte le persone che hanno collaborato a creare l’Opificio e che tutti i giorni con grande dedizione, entusiasmo e professionalità si impegnano a trasmettere ai ragazzi passione per l’arte e per la danza, e a mantenere un elevato livello qualitativo,punto di forza da sempre della nostra struttura”.

La serata organizzata dalle Dottoresse Annamaria Salzano e Fabiana Camuso si è conclusa con una parata di stelle; sul palcoscenico dell’Augusteo hanno danzato Etoile internazionali tra cui Liudmila Konovalova (Etoile del Teatro dell’Opera di Vienna) Sergio Bernal (Primo ballerino del Balletto Nazionale di Spagna) Alexandre Ryabko (Etoile del Balletto di Amburgo), Maria Eichwald (Etoile del Balletto di Stoccarda) e giovani talenti emergenti premiati per la loro esclusività. La scuola Art’è Danza ha una sede anche a Cossato presso il Teatro Comunale.