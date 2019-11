Festa al Belletti Bona per il santo patrono Carlo Borromeo

Nel pomeriggio di sabato 9 novembre presso la casa di riposo Istituto Belletti Bona di Biella gestita dalla cooperativa sociale Anteo, è stata organizzata una grande festa in occasione dei festeggiamenti del santo patrono Carlo Borromeo. Tanti i presenti al pomeriggio in festa: ospiti della casa di riposo, parenti, volontari, operatori e amici.

L’evento è iniziato con la Santa Messa celebrata dal neo parroco del Duomo don Paolo Boffa Sandalina, che durante l’omelia ha parlato dell’importanza dei legami tra i cittadini e la casa di riposo, del fatto che varcare i cancelli dell’istituto diventi una buona abitudine per dedicare del tempo a persone con fragilità.

“Sentiti ringraziamenti – spiegano - vanno al nostro Diacono Luigino Balducci per tutto il tempo che dedica alla nostra casa di riposo, al coro “Gocce di Rugiada” che ha animato in modo eccellente la celebrazione e a Paolo Robazza , presidente dell’Ente Manifestazioni Riva Biella per la sua partecipazione”. La direzione dell’istituto ha ringraziato tutti i presenti per la partecipazione, in particolare gli operatori e i volontari per il loro instancabile operato. La festa si è spostata poi nel salone dove ad attendere gli ospiti c’erano il buffet e il coinvolgente accompagnamento musicale dei fisarmonicisti Ugo e Gianfranco.