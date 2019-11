Biella: Dai Protectors la raccolta fondi per il piccolo Francesco Nisticò

Sabato 30 novembre dalle 16,30 all'Agorà Palace Hotel di via Lamarmora i Protectors Law Enforcement Motorcycle Club - Italy daranno una festa per il piccolo Francesco Nisticò. Per l'occasione ci sarà anche la consegna del ricavato della maratona solidale di raccolta fondi a suo favore, tramite offerta libera. Il Club dei Protector LE MC - ITALY, si è reso disponibile e garante della raccolta e della successiva consegna alla famiglia di tutto quello che è stato possibile ricevere da alcuni Chapter dei Club Law Enforcement: DOOMSTRIKERS LE MC - ITALY, DAMN BASTARDS MC - ITALY, CONFRATERNITY MC - ITALY e da Avi.coop. S.c.a.r.l. Controguerra - TE.

Il meccanismo attuato dal Chapter Ursis B. dei Protectors e la consegna di quanto raccolto è appositamente programmata per sabato 30 novembre. Lo stesso Agorà contribuisce a questa iniziativa lodevole, dando supporto ad una delle cause nobili che contraddistinguono il Motorcycle Club Law Enforcement.