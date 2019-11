Open day alla scuola prima di Quaregna Cerreto

Si svolgerà sabato 30 novembre dalle 10 alle 12 l'open day della scuola primaria di Quaregna Cerreto in via Colorei 1. Oltre agli insegnanti, saranno presenti i rappresentanti, gli alunni insieme al neodirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Valdengo, Paolo Parolini, e al sindaco Katia Giordani.

L'obiettivo è di promuovere le attività, i progetti e l'offerta formativa di una scuola che ha assunto un profilo rispettabile di alto valore professionale ed educativo e che sta esprimendo un potenziale che le consentirà, in futuro, di annoverarsi tra i migliori plessi del territorio.

Le attività

Tutti gli anni la scuola aderisce a molteplici proposte educative di avvicinamento a diversi sport, con il supporto di tecnici specializzati nelle varie discipline. Durante il corso dell’anno, inoltre, vengono attuati numerosi progetti di carattere artistico, musicale, scientifico e teatrale in collaborazione con gli enti locali, comunali, provinciali e regionali.

I servizi

Il servizio mensa è disponibile tutti i giorni così come il pre-scuola (dalle 7,30) e il dopo-scuola, che può essere frequentato regolarmente dai bambini delle classi a modulo fino alle 16. Per il prossimo anno scolastico l'Istituto valuterà, in base alle richieste e ai costi prospettati, di attivare il doposcuola dalle 16 alle 18. Orario di funzionamento dell'istituto: tutti i giorni dalle 8 alle 16.