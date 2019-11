Candelo unita contro la violenza sulle donne

Lunedì 25 novembre, a Candelo in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, si è tenuto un momento di riflessione attraverso la lettura di cinque storie tratte dal libro “Ferite a morte” di Serena Dandini. Le cinque responsabili dei settori del Comune di Candelo hanno prestato la propria voce ad altrettante donne vittime di femminicidio.

“Sono stati scelti racconti di donne diverse fra loro – come ha spiegato la consigliera delegata alle pari opportunità Erika Vallera – perché la violenza contro le donne è un fenomeno trasversale che può colpire chiunque. Non deve però essere considerato come un problema che interessi solo alle donne. Al contrario, la collaborazione fra uomini e donne è un elemento essenziale della lotta al fenomeno”.

Il sindaco Paolo Gelone, alla presenza del Maresciallo dei Carabinieri di Candelo, Antonio Franco, ha dato lettura dei dati nazionali dal 2017 ad oggi. Si parla di 141 donne uccise nel 2017, 142 nel 2018 e nel 2019 siamo, ad oggi, a 95 vittime.Paolo Gelone: “Sono numeri che non possono lasciare indifferenti. Iniziative come quella voluta oggi dalla delega alle pari opportunità saranno ripetute perché, questo tema, è per noi molto importante: rispetto, educazione e gentilezza sono per questa Amministrazione un modo di essere ed una missione”.

In serata poi il Municipio è stato illuminato di rosso, colore simbolo della lotta alla violenza contro le donne. “Un gesto simbolico – continua Erika Vallera - per mantenere accesa la luce di questa giornata dove l'attenzione al fenomeno è elevata. La ferma condanna di ogni forma di violenza e la lotta alle discriminazioni verso le donne deve essere però quotidiana.”Si ringrazia le responsabili dei settori: Cristina Anselmo, Cinzia Cantarello, Simona Fraire, Barbara Acquadro e Franca De Miceli.