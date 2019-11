Mottalciata: I bambini della scuola primaria alla scoperta dello yoga

Nei mesi di ottobre e novembre nella Scuola Primaria di Mottalciata è stata presentata agli alunni una disciplina ancora poco diffusa nella coscienza comune degli sport per i bambini, una disciplina che unisce mente e corpo attraverso l’ascolto e la pratica: lo yoga. Ma di cosa si tratta nello specifico? E come hanno accolto i bambini una pratica considerata statica e che, si crede, non lasci libero sfogo al loro bisogno di movimento?

Nel suo sito web l’insegnante Laura Vivian, che ha tenuto il corso nella scuola, scrive: “Lo Yoga è un viaggio interiore che porta alla completa conoscenza di Sé”: attraverso la pratica, questa disciplina insegna ad ascoltare il proprio corpo, imparando a controllare il respiro per rilassare la muscolatura ed esternare emozioni che, diversamente, rimarrebbero soffocate, creando tensioni e rigidità muscolo-articolari. Proprio qui agisce lo yoga, sciogliendo tensioni attraverso l’uso di posizioni specifiche chiamate “asana” che i bambini hanno imparato, divertendosi, a riconoscere e a praticare. Il silenzio e la concentrazione sono alla base di questa disciplina e Laura ha saputo, attraverso il gioco e il racconto di storie incentrate sugli animali e il loro ambiente, a catturare l’attenzione di tutte e cinque le classi del plesso, avvicinando, di volta in volta, ogni bambino ad una nuova consapevolezza.

Una volta concluso il corso gli insegnanti hanno voluto intervistare i bambini e questo è quanto è emerso: "Cosa vi è piaciuto di più?". "Le domande iniziali" rispondono in coro. "Le domande che ci venivano rivolte ad inizio lezione: su come ci sentivamo, sui nostri pregi o sui nostri difetti, sui nostri sogni".

"E come mai proprio questa parte?" chiedono le maestre. "Perché non ci pensiamo mai a queste cose e perché non ci vengono mai fatte queste domande".

"E quali sono le "asana" che vi sono piaciute di più?". I maschi hanno preferito il prato mentre le femmine hanno apprezzato molto di più il pavone e il cigno. Non è stato solo un corso in cui imparare una disciplina sportiva volta ad ottenere un beneficio dal puro lato fisico, ma anche e soprattutto un modo per fare avvicinare i bambini alla consapevolezza di sé e all’ascolto di emozioni, sentimenti e volontà, troppo spesso inascoltate. Le insegnanti sono soddisfatte e ringraziano l’Amministrazione Comunale che ha voluto sovvenzionare tale corso per le scuole.