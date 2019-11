Mock Up Dentale: prototipo estetico del nuovo sorriso

A cura del dott. Valerio Bini, Medico Odontoiatra ad Indirizzo Estetico, Membro Attivo IAED – Italian Accademy of EstheticDentistry.

Con Mock Up Dentale si intende “Prototipo Dentale Estetico“. E' usato non solo in odontoiatria estetica ma anche in altri campi come l'architettura e la pubblicità e significa letteralmente modello dimostrativo, un oggetto che assomiglia all'originale o che deve dare un'idea visiva, anche molto dettagliata, di come sarà o dovrà essere l'originale e chi si dedica a questo lavoro in pubblicità o in ingegneria per la prototipizzazione 3D è il mock-up artist.

Sostanzialmente oggi ogni paziente ha la possibilità di rivolgersi al Dentista Estetico come si rivolgerebbe alla miglior sartoria; infatti esiste la possibilità di poter osservare il design più adatto al tipo personalizzato di dentatura, provandone il modello durante le fasi di confezionamento direttamente in bocca, potendo testare l’estetica, la funzione, la fonetica attraverso la più sincera percezione. In odontoiatria estetica viene detto anche “mascherina diagnostica” , ma“mock-up” è il termine ormai corrente con cui si indica questo procedimento che segue la previsualizzazione digitale (Aesthetic Digital Smile Design – ADSD ) relativa alle variazioni di forma e posizione dei denti e quindi del sorriso per rendere predicibile un risultato ottimale e accettato dal paziente; ovvero un’anteprima da valutare ed eventualmente modificare, per la realizzazione definitiva della nuova composizione dentale estetica.

Il mock-upè effettuato alla poltrona dal dentista estetico direttamente sui denti del paziente, sottraendo e aggiungendo forma e colore in modo assolutamente reversibile attraverso l’uso di stampe digitali o mascherine siliconiche riempite di materiale resinoso, senza danneggiare arbitrariamente in nessun modo le superfici naturali dei denti. Oggi, grazie all’uso di scansioni digitali (Impronte Digitali) è possibile trasferire direttamente il design dentale dal file digitale al modellino tridimensionale pronto per essere provato sulla dentatura.

Il mock-up è il passaggio indispensabile da effettuare per superare completamente il timore della persona che si rivolge a cure odontoiatriche estetiche: quella di non piacersi o di non piacere ad altri. Il tempo e il lieve costo che ne deriva è il miglior investimento per il successo finale del caso clinico, fugando ogni dubbio a Dentista e Paziente. La previsualizzazione digitale, infatti, seguita dal mock up, consente al paziente di cogliere l’anteprima del risultato finale dell’intervento del dentista estetico sul proprio sorriso, integrandolo realmente sul proprio volto con la possibilità eventuale di proporre possibili correzioni e modifiche.

Tutta la procedura terapeutica successiva guadagnerà in efficienza e precisione da questo incremento di diagnosi. Non lo si ripeterà mai abbastanza: più è accurata la diagnosi e l’analisi estetica, più sarà mirata la terapia dentale. Utilizzando la metodologia di previsualizzazionecome un mock-up o comunque a progettazione virtuale, il paziente partecipa al processo diagnostico terapeutico in modo attivo eliminando così molte possibilità di errori interpretativi da parte del professionista che condizionino le sue scelte operative.

