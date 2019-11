Oasi WiFi: Attivi tre nuovi collegamenti a Chiavazza, al Piazzo e in Riva

In città sono pronte all’esordio tre nuove oasi WiFi. A partire da oggi, grazie al supporto della società Megaweb, è possibile collegarsi a Internet gratuitamente da piazza XXV Aprile a Chiavazza, da piazza Cisterna nel rione Piazzo e da piazza del Monte in Riva. L’accesso è molto semplice e immediato: l’utente si collega alla rete WiFi, viene rimandato al portale di Megaweb e con un clic si accettano le condizioni ed è possibile iniziare la navigazione. La connessione non prevede limiti temporali. Le tre oasi WiFi attive da oggi vanno ad aggiungersi a una rete sul territorio che inizia a farsi capillare.

Di competenza comunale sono a disposizione i seguenti punti di collegamento free: piazza Duomo, piazza Curiel, Biella Barazzetto, Palazzo Oropa e Palazzo Pella. Inoltre sono disponibili sul territorio di competenza provinciale queste ulteriori linee: Piazzo Giardini Catella, Palazzo Ferrero, Biella Itis Q. Sella, Museo del Territorio, piazza Falcone, piazza Martiri, Stazione San Paolo, Stadio tribune, via Italia 1, Palazzo Provincia, Biella Burcina e ingresso Santuario di Oropa.

Per quanto riguarda l’oasi dei giardini Zumaglini (zona Atl) al momento risulta sospesa, per ragioni di sicurezza, ma sarà premura dell’amministrazione in accordo con la Provincia di Biella (è di sua competenza) valutare nel prossimo futuro l’eventuale riattivazione.

“L’idea di aggiungere delle postazioni - spiega l’assessore all’Innovazione tecnologica Massimiliano Gaggino - è nata questa estate per una ragione pratica. Mi trovavo a trascorrere del tempo libero al Piazzo e ho chiesto a un commerciate se c’era una linea WiFi a cui collegarsi e non c’era a disposizione nessun collegamento. Così ho ritenuto una buona idea indicare piazza Cisterna, che è un’attrazione turistica della città, per il posizionamento di una nuova oasi WiFi. Poi a ruota abbiamo aggiunto i punti di Chiavazza e piazza del Monte. Internet accessibile rappresenta ormai il nostro presente. Ci tengo a sottolineare che il collegamento è libero ma i tracciamenti sono sempre individuabili nel caso ci si trovi di fronte ad azioni illecite”.