Nuovo sciopero per il clima a Biella, Pizzi: “Venite tutti in bici in Piazza Duomo”

A due mesi dall'ultima manifestazione che ha visto la partecipazione di oltre 400 studenti delle superiori (leggi qui), si svolgerà a Biella un nuovo sciopero a favore del clima. L'appuntamento è prefissato alle 10 di domani, venerdì 29 novembre, in Piazza Duomo con i Teacher for Future.

“Si torna a manifestare per salvare il pianeta e avviare assieme un piano di azioni concrete a partire dalla scuola – spiega Alessandro Pizzi di Onda Verde - Per questo chiedo ancora una volta a studenti e insegnanti di prendere parte a questo evento e di attuare gesti concreti per andare contro gli sprechi”. Per questo Pizzi consiglia a tutti i partecipanti di “raggiungere Piazza Duomo in bicicletta”.