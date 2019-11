L’IIS Q.Sella di Biella tra le tre migliori scuole d'Italia per i progetti di alternanza scuola-lavoro

L’IIS “Q. Sella” di Biella risulta tra le tre migliori scuole d'Italia per i progetti di alternanza scuola-lavoro del passato anno scolastico (2018/2019). A decretarlo un'importante ente nazionale, la Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien) nell'ambito del "Premio di eccellenza duale".

Tra i tanti progetti della nostra scuola passati e presenti, in questo caso a ricevere una "nomination" è stato quello di alternanza scuola-lavoro avviato per un triennio in collaborazione con la società di consulenza informatica Robinson srl. di Vigliano Biellese. Il progetto (in tema di produzione software) era partito sotto la supervisione della professoressa Viano, ora in pensione, e prosegue oggi con il professor Villardino. La premiazione si è svolta ieri pomeriggio, lunedì 25 novembre, a Roma presso la Residenza dell'Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia che ha tenuto discorso introduttivo. Molto soddisfatto della menzione il dirigente scolastico, professor Giovanni Marcianò, che commenta al rientro dalla capitale: "Le altre due scuole giunte alla finale del premio assieme alla nostra avevano avviato progetti analoghi, ma in collaborazione con aziende multinazionali. Il nostro Istituto ha dimostrato di essere radicato e di saper dialogare con il territorio, puntando alla collaborazione con le PMI biellesi. Oltre alla nomination (siamo stati scelti su oltre mille studenti coinvolti), abbiamo avviato anche proficui contatti con la stessa Camera di Commercio Italo-Germanica, con l'obiettivo di offrire sempre maggiori opportunità di lavoro e formazione ai nostri neodiplomati".

I tre informatici (diploma a.s. 2018/9) Tommaso Agosti, Filippo Pirola e Matteo Rosia erano già stati premiati dalla Camera di Commercio di Biella e Vercelli per aver raccontato l’esperienza di alternanza scuola-lavoro nei suoi molteplici scopi e nella sua applicazione all’interno dell’ITI attraverso il video “Un ponte virtuale sul mondo del lavoro. Il progetto con l'azienda Robinson continua attualmente ed è destinato a tutti gli studenti del triennio dell'Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni: prevede momenti di formazione in aula presso l'ITI, tenuta da tecnici della Robinson (per tutti gli studenti delle due quarte) e, per alcuni studenti, periodi di alternanza scuola-lavoro finalizzati all'assunzione.