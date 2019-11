Il presidente Alberto Cirio a Palazzo Oropa: "Arrivati i soldi per la Biella-Santhià. E sugli Alpini..." FOTO

"I fondi elettrificazione sono stati trasferiti a Rfi Torino. Siamo in grado di partire con la procedura e il conseguente avvio dell’opera". Le parole del presidente Alberto Cirio in visita nel Biellese accendono una luce verso la parte pratica dei lavori della Biella - Santhià. Cirio accompagnato dagli assessori Elena Chiorino e Chiara Caucino insieme al consigliere Michele Mosca è intervenuto nel tardo pomeriggio nella sala del consiglio a Palazzo Oropa. Grande soddisfazione per Fratelli d'Italia "per il risultato raggiunto di aver finalmente fatto transitare da RFI alla Regione Piemonte i fondi necessari per l'elettrificazione della linea ferroviaria Biella - Santhià che consentirà di ricreare il treno diretto su Torino. Ringraziamo i nostri deputati e i nostri assessori regionali per l'ottimo lavoro svolto".

Adunata degli Alpini. Grande soddisfazione è stata espressa questa sera dall’assessore regionale al Lavoro, Istruzione, Formazione professionale e Diritto allo studio universitario, Elena Chiorino, dopo che il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in visita oggi nella città laniera, ha confermato il suo appoggio alla candidatura di Biella ad ospitare l’Adunata Nazionale degli Alpini del 2022. "Ringrazio il presidente Cirio - ha detto Chiorino - per la disponibilità espressa a sostenere questa importante iniziativa del nostro territorio". La candidatura ufficiale era stata presentata infatti dal presidente della Sezione di Biella degli alpini, Marco Fulcheri. "Si tratta di un evento in grado di valorizzare la città e il territorio e di produrre un importante indotto per alberghi, bar e ristoranti. Allo stesso tempo saremmo orgogliosi di poter celebrare il corpo degli Alpini, che nella sua storia si è sempre distinto per abilità militare e valore, così come anche oggi nelle varie missioni alle quali partecipa nel mondo. Mi auguro quindi, conclude l’esponente biellese della giunta Cirio che, anche grazie al prezioso endorsement del nostro governatore, il progetto possa andare in porto e faccio il mio più sincero in bocca al lupo al presidente Fulcheri e a tutti gli alpini biellesi".

"E' un percorso nato nel 2017 -commenta con soddisfazione il presidente della sezione di Biella Marco Fulcheri- ora entriamo nella fase cruciale. Avere l'appoggio completo della Regione è un tassello importante con la speranza di portare tutti gli alpini d'Italia a Biella e rilanciare l'economia con l'arrivo di così tante persone. Senza trascurare il punto di vista turistico, perchè chi è andato alle adunate è ritornato su quel territorio".