Centri incontro anziani, a Biella arriva la piccola rivoluzione dell'assessore Scaramuzzi

Il consiglio comunale di Biella ha approvato il nuovo regolamento dei centri incontri per anziani. Diverse le modifiche apportate in un percorso iniziato a settembre e concluso martedì 26 novembre. In questi mesi sono stati coinvolti dall'assessore Isabella Scaramuzzi, i vertici dei centri, i presidenti delle attività complementari fino alla commissione dove sono stati anche rivisti alcuni punti. "E' stato un percorso costruttivo -commenta l'assessore alle politiche sociali e assistenziali- in relazione a chi gestisce direttamente i centri. Abbiamo semplificato quelli periferici, rimasti in quattro e chiarito i più grandi come Vernato, Pavignano, Biella Centro e San Paolo. Dopo diverse riunioni abbiamo concordato la stesura del regolamento, presentato alla commissione e infine approvato in consiglio comunale con il voto a favore della maggioranza e l'astensione delle minoranze. E' stato fatto un ottimo lavoro. Se si agisce correttamente si ottengono i risultati".

Le novità sostanziali si possono riassumere con l'azzeramento dei tesseramenti esistenti, rifatti da gennaio in poi negli uffici dell'assessorato. Il tutto nell'ottica di creare una situazione aggiornata e mantenerla controllata. "Le tessere gialle che danno l'accesso diretto ai centri, verranno rifatte ex novo -continua Scaramuzzi-. Esiste una differenza marcata nei tesseramenti: prima, colui che era in possesso della tessera gialla aveva accesso a tutti i centri anziani, ora potrà accedere ad un solo centro e avrà la possibilità di iscriversi come socio frequentatore in un solo secondo centro". Altro punto importante, rivisitato, è la capienza: ogni punto d'incontro avrà la possibilità di iscriverne il doppio di quello consentito. "E' chiaro che mai sarà possibile avere tutti i soci in contemporanea in un solo centro -afferma l'assessore- quindi, ecco il perchè del numero raddoppiato. Inoltre, solo il 10% di queste persone potrà essere iscritto al centro qualora fosse residente in provincia e non propriamente in città".