All'istituto comprensivo di Andorno Micca fervono i preparativi per l'open day

Settimana intensa di lavoro alle scuole medie di Andorno, Tollegno e Pralungo per l'allestimento dell'open day. Sabato 30 novembre dalle 9 alle 12 le scuole apriranno le porte dei loro plessi ai futuri allievi che avranno modo di visitare e prendere confidenza con i nuovi ambienti, guidati dai veterani di terza media che, come abitudine ormai consolidata, faranno loro da tutor. Quest'anno è stato scelto come tema per la giornata "Ambiente e territorio" poiché i ragazzi e l'intero istituto hanno già avuto modo di mostrare particolare sensibilità ed attenzione con le iniziative legate alla manifestazione "Friday for future".

“Gli allievi accoglieranno i bambini e le loro famiglie con ghirlande e corone di foglie, come ninfe e fauni, richiamando da subito l' attenzione verso la natura – spiegano - Con grande entusiasmo stanno sperimentando le loro capacità di promuovere ed organizzare un evento dalla campagna pubblicitaria attraverso i volantini fino al servizio di catering. I vari laboratori proposti nel corso della mattinata, che avranno appunto l'ambiente come filo conduttore, permetteranno agli alunni di quinta di conoscere i docenti in un ambiente giocoso, cimentandosi in attività particolari come esperimenti scientifici che riguardano i danni che l'uomo provoca sull'ambiente, quiz interattivi on line, giochi di parole, rebus e cruciverba che li aiuteranno a prendere consapevolezza dei problemi ambientali, riflettere e trovare soluzioni per salvaguardare le risorse della Terra. Attraverso le lingue straniere impareranno a "reduce, reuse, recycle", proveranno ad orientarsi in ambienti suggestivi come i ghiacci polari e la tenda rossa di Nobile o un bosco fiabesco nel quale riconoscere indizi”.