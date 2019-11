Tripletta d'applausi per gli Arcieri Biella

Le moschettiere degli Arcieri Biella Revera, Baietto e Accotto a Chatillon riconquistano per la terza volta consecutiva il primo gradino del podio. Neppure la compagine d'oltralpe hanno potuto nulla contro di loro fermandosi a 155 punti di distanza. Sara Pivaro è rimasta di riserva garantendo in ogni caso il successo. Negli individuali si sperava qualche cosa in più ma il miglior piazzamento è risultato solo il quarto di Revera.