Karate: Tutti a podio gli atleti Ippon 2

Sabato 23 novembre si è svolto a Torino il 2° Trofeo Cus, gara Interregionale di karate a cui hanno partecipato più di 240 atleti di 42 società appartenenti alla Federazione Nazionale Fijlkam e tra esse la fortissima e temuta TKT, 1° società della classifica Nazionale.

La Ippon 2 ha schierato 8 atleti che, dopo aver superato numerosi combattimenti con ottime prestazioni, sono saliti tutti sul podio conquistando le prime posizioni e di seguito diamo i risultati: 1°Chiara Bagarin (Juniores), 2°Greta Tarabbo (Juniores), 2°Valentina R. Pezza (Juniores), 2°Alessandro Demargherita (Seniores), 3°Elisa Botta (Juniores), 3°Gaia Sette (Juniores), 3°Alessio Durante (Cadetti) , 3°Stefano Coppa (Esordienti). Axel Aglietti e Jacopo Botosso non hanno partecipato alla competizione perchè in trasferta a Cosenza per il Seminario della Nazionale Giovanile.