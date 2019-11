I gadget della tua squadra del cuore arrivano a Biella, da Forever Sport idee regalo per tutti i gusti FOTO

Finalmente anche a Biella in via Pietro Micca 31/B ha aperto il negozio dedicato al calcio che stavi aspettando. Forever Sport Biella non è uno store di una sola squadra: qui potrai trovare i gadgets ufficiali di Juventus, Torino, Milan, Inter, Roma, Lazio, Napoli, Genoa, Sampdoria, Fiorentina e anche Ferrari. Un’idea regalo adatta ad ogni occasione: dai portachiavi alle penne, dai braccialetti agli esclusivi orologi da polso, dagli orologi da parete alle sveglie, dai mouse per PC agli auricolari, dalle cuffie hi-tech a palloni, lenzuola, pigiami, accappatoi, teli mare, plaid in pile, trapunte. Senza dimenticare le ciabatte da casa, da mare, infradito e croc’s, zaini e astucci scuola, sacche sportive, cappelli, guanti, scaldacollo e sciarpe, tracolle e portafogli in vera pelle, tazze da colazione, tazzine da caffè, caffettiere e molto, molto altro ancora.

Forever Sport è anche rivenditore ufficiale Joma: troverai scarpe da running, da calcio per bambini e adulti, guanti da portiere, calzettoni, fasce da capitano, parastinchi, calze running, fantasmini e tantissimi altri accessori. Tantissime le bandiere disponibili, dalla squadra del cuore a quella della Ferrari fino ai drappi di moltissime nazioni del mondo, del Piemonte, dell’Europa, della Marina Mercantile e altre.

Forever Sport resterà aperto tutti i giorni fino alla Vigili di Natale. Lo store si trova in via Pietro Micca 31/B Biella.

Per info: Forever Sport Biella - 338 966 3278 - 015 813 2887 - biellasport2008@libero.it.