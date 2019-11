Atleti sardi e biellesi in campo nel ricordo di Jacopo Giordani

Un’ampia rappresentanza di atleti di Su Nuraghe ha risposto all’appello dell’U.S.D., Unione Sportiva Dilettantistica, patrocinato dalla Città di Sandigliano, partecipando al “2° Memorial Jacopo Giordani” con due formazioni: “Su Nuraghe 1” e “Su Nuraghe 2”, offrendo così la possibilità a molti giovani di partecipare. I ragazzi con le insegne della Sardegna sul cuore sono scesi in campo nelle due edizioni del torneo benefico di calcio a 5 in ricordo di Jacopo, giovane di 29 anni che nel novembre del 2017 ha dato un calcio alla vita, finendo sotto un treno in corsa a Vigliano Biellese. Attraverso lo sport - superato l'iniziale disorientamento - è stato attivato un gesto collettivo di amore che si rinnova grazie a C.S.E.N., Centro Sportivo Educativo Nazionale, con sede in via Cucco, a Biella, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I., Comitato Olimpico Nazionale Italiano.Giunti ai quarti di finale, prima della disputa delle gare, i ragazzi con i “Quattro Mori” sul petto si sono fatti ritrarre sotto lo striscione in cui campeggia il ritratto di Jacopo corredato dalla scritta: “sarai sempre nei nostri cuori, non ti dimenticheremo mai”. Memoria che attraverso lo sport si sostanzia in buone azioni: il Bene messo in pratica con gesti concreti. Il ricavato dell’evento sarà devoluto interamente in beneficenza, in favore della “Casa famiglia” e della “Casa anziani” di Sandigliano, consapevoli che “il far del bene agli altri - come sostiene Dario Amoruso, organizzatore e anima del Torneo - va anche oltre un singolo evento”.