Lettera di Chiorino sul Natale, le reazioni contrarie di Azzolina (M5S) e Furia (Pd)

Non è passata sotto traccia la lettera inviata dall'assessore regionale all'Istruzione Elena Chiorino ai dirigenti scolastici di tutte le scuole del Piemonte di ogni ordine e grado (dagli asili nido agli istituti superiori) che chiedeva loro una “disponibilità a valorizzare ogni iniziativa legata al Natale, come l'allestimento di presepi e lo svolgimento di recite o canti legati al tema della Natività”.

A stretto giro di posta, è arrivata la risposta piccata della sottosegretaria all'Istruzione Lucia Azzolina che definisce l'azione dell'assessore regionale “una vera e propria invasione di campo che lede l'autonomia scolastica. Nulla contro il Natale, ovviamente, o contro le iniziative che ogni anno le istituzioni scolastiche organizzano già in relazione a questa festività. Ma nessuno deve permettersi di fare propaganda sulla pelle della scuola. Di entrare a gamba tesa nel nostro sistema di istruzione chiedendo ai docenti e ai|dirigenti di fare o non fare questo o quello, dando indirizzi unilaterali su come valorizzare la nostra identità nazionale”.

L'esponente pentastellata ha affermato inoltre di aver ricevuto “le segnalazioni indignate di diversi capi di istituto che chiedono solo di essere lasciati in pace e di non trasformare in bieca propaganda politica momenti che fanno parte delle tradizioni del nostro paese. Di poter organizzare le attività scolastiche come ritengono più giusto, senza subire certe - neanche troppo velate - pressioni. Manca un mese al Natale ed è già corsa alle dichiarazioni sul presepe. Se si avesse davvero rispetto per questi simboli, per queste ricorrenze e per l'alto valore che rivestono e, soprattutto, se chi fa certe richieste sapesse come funziona la scuola, non ci sarebbe davvero il bisogno di fare certe uscite, che sono buone solo per far parlare di sè”.

Sul tema è intervenuto anche il segretario regionale del Partito Democratico, Paolo Furia: “In questi giorni l'Assessora regionale Chiorino ha inoltrato ai dirigenti scolastici del Piemonte l'invito a celebrare il Natale secondo tradizioni come l'allestimento di presepi nelle scuole, eccetera. Fa parte sicuramente della nostra cultura la celebrazione del Natale, ossia della nascita di Gesù Bambino: in Italia, che è uno Stato non confessionale, per alcuni è il figlio di Dio, per altri un esempio morale al di là e al di sopra di tutto".

“Considero più conforme al rispetto delle nostre radici e della nostra cultura che venga dunque insegnato questo esempio morale, non solo a Natale, ma tutto l'anno – sottolinea Furia - Un esempio che parla di un Dio che era straniero ed è stato accolto; secondo il quale gli ultimi saranno i primi e che caccia i mercanti dal tempio. È lecito chiedersi se le forze politiche che, senza rispettarne gli orientamenti morali e sociali, sbandierano la propria vicinanza alla religione, non siano da considerarsi alla stregua di quei mercanti”.