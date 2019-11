Il presidente Cirio torna in visita nel Biellese

Domani il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, sarà a Biella per un incontro organizzato dal consigliere regionale Michele Mosca (Lega – Salvini Piemonte). Il programma prevede alle 14:30 un incontro in Unione Montana Valle Sessera per la firma dell’accordo con la Regione Piemonte per il laghetto artificiale che permetterà alla località Bielmonte di aprire praticamente tutte le piste e che potrà anche essere utilizzato come deposito d’acqua per interventi contro gli incendi boschivi. In seguito, alle 16:30 ci sarà un altro incontro a Biella, presso la sala consiliare, sul tema della riconversione del vecchio ospedale cittadino.

“La visita del presidente Cirio è stata preceduta da incontri con gli stakeholder del territorio – comunica il consigliere Mosca – che hanno dimostrato impegno e maturità del territorio nell'affrontare un tema di fondamentale importanza per la città di Biella”.

“In campagna elettorale avevamo detto che sarebbe stato importante avere Comune e Regione dello stesso colore politico, perché ciò avrebbe permesso di poter lavorare con maggiore sintonia e avere la giusta considerazione da parte di un Presidente che sappiamo da sempre essere molto vicino alle province e ai territori. Domani – prosegue Mosca – dimostriamo con i fatti che questa collaborazione sta iniziando a dare i primi frutti, con il Presidente che verrà di persona in città per affrontare un tema, quello del vecchio ospedale, che non deve dividere ma unire”.