Fusioni dei Comuni, è in arrivo il ripristino dei fondi: sulla Gazzetta il decreto legge per la ripartizione

I fondi tagliati alle fusioni potrebbero diventare un brutto ricordo. È stato infatti pubblicato lo scorso 26 ottobre nella Gazzetta Ufficiale il decreto legge che include, nell’articolo 42, la ripartizione dei fondi per tutte le fusioni dei comuni. L’intero decreto passerà alla Camera molto presto e, se non ci saranno altre sorprese, per il prossimo anno l’incubo dei contributi statali decimati verrà dimenticato anche nei comuni del Biellese: Campiglia Cervo, Pettinengo, Lessona e i nuovissimi Quaregna Cerreto e Valdilana. “Sembrerebbe una certezza evidente – commenta il sindaco di Valdilana, Mario Carli -. Dal ministero dell'Interno è uscito il file delle nuove ripartizioni, aspettiamo il passaggio alla Camera, ma dalla bozza di proposta che ho potuto visionare sembrerebbe non esserci alcun ostacolo a bloccarla. Siamo stati in prima fila fin da subito per batterci e ottenere quello che era dovuto, un orgoglio vedere riconosciuti i nostri diritti”. “Una notizia che risolleverà gli animi di tutta la giunta – spiega il vice sindaco Cristina Sasso -. Valdilana attende 1 milione e 734 mila euro da utilizzare per risollevare il territorio come evidenziato nel programma elettorale”.

Anche il sindaco di Quaregna Cerreto, Katia Giordani, non aspetta altro che l’ufficialità: “Lo scorso 11 novembre siamo tornati a Roma insieme ai sindaci degli altri comuni biellesi. Eravamo in tantissimi da tutta Italia, lì il presidente nazionale Anci ci ha promesso il suo impegno, sembra che abbia mantenuto la parola e non possiamo che tirare un sospiro di sollievo”. Tanti i progetti da attivare con la totalità dei fondi attesi, circa 336 mila per Quaregna – Cerreto, “i fondi per le fusioni sono vincolati ad essere utilizzati per progetti di rilancio del territorio, sicurezza, servizi ai cittadini ecc. Noi abbiamo le idee chiare e, se verranno confermati, utilizzeremo i contributi per sanare e far rifiorire il nostro bel comune da troppo tempo non curato”.