Consiglio comunale a Ponderano, dubbi e critiche della minoranza

Riceviamo e pubblichiamo:

“Mentre a Ponderano continua il festival “amministrativo” dell’aria fritta, tra il nulla più assoluto in termini di visione del futuro, opinabili manifestazioni di piazza con danze sacre davvero poco partecipate e mercatini biologici non proprio a km zero (ma ci accontentiamo di un raggio di 5-10 km) il Consiglio Comunale nella scorsa seduta del 19 novembre ha consacrato inequivocabilmente star indiscussa della vita locale la Casa di Riposo i cui muri (non la gestione che è privata e naturalmente non gratuita) appartengono gelosamente al Comune che continua a riversare soldi ed energie che forse (almeno noi la pensiamo così) dovrebbero essere destinate a strade, marciapiedi, manutenzioni.

Ed è così che nell’ennesima variazione di bilancio, denotante una certa schizofrenia programmatica, vediamo destinare 34.000,00 Euro che, si riferisce, derivano “da un contributo specifico utilizzabile solo per le case di riposo” per il rifacimento di un marciapiede della struttura (che in effetti necessita di un bel po’ di manutenzione). Attenzioni e energie focalizzate sulla mission amministrativa tanto che passa inosservata a questa amministrazione l’insoddisfazione di genitori e alunni delle scuole che legittimamente, nell’ultimo verbale della commissione mensa, lamentano una qualità discutibile dei cibi serviti nella mensa scolastica che si sa, proprio nella Casa di Riposo vengono prodotti.

I restanti piccoli interventi previsti su altri beni comunali vedranno impegnati gli oneri di urbanizzazione che riteniamo dovrebbero essere utilizzati per fornire quella urbanizzazione che in molte zone del paese mancano (strade asfaltate, marciapiedi e illuminazione pubblica). Ma quella che il Sindaco vorrebbe rappresentare come la vera novità introdotta da questa “zelante amministrazione” è la modifica dei regolamenti sulle imposte locali che con la delibera approvata seppellisce scadenze e modalità di pagamento.

Se è pur vero che fu la precedente amministrazione (la nostra) a introdurre agevolazioni atte a venire in contro alle momentanee situazioni di difficoltà del cittadino, il primo cittadino ha sentito l’esigenza di rendere il recupero bonario privo di ogni interesse legale con buona pace di chi ha sempre pagato nei termini e, soprattutto, della Corte dei Conti che, come chiaramente confermato dalla segreteria comunale, non considera possibile esentare dall’interesse senza creare danno erariale. Tanta magnanimità contra lege viene però compensata dalla decisione di affidare il recupero dell’evasione ad Agenzia delle Entrate Riscossione con una delibera che porterà alla sottoscrizione di una convenzione ove è previsto che la stessa possa modificare “senza preavviso” le caratteristiche dei sistemi di riscossione (allegato 3 della convenzione). Mentre si avvicina il Natale sappiamo già quindi cosa il Sindaco ha voluto regalare ai suoi cittadini (zero interessi) e all’ente di riscossione (la nostra volontà contrattuale)”.