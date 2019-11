Biella: Stop al nuovo regolamento di Polizia Urbana, rinviato per un “vizio di forma”

Il cavallo di battaglia della giunta Corradino rinviato al prossimo consiglio comunale per un vizio procedurale. Dopo il dietrofront sul caso Segre, con l'approvazione unanime della mozione che assegna la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita, si è assistito al secondo colpo di scena a Palazzo Oropa, con il rinvio dell'approvazione del regolamento di Polizia Urbana comprensivo anche del tanto criticato Daspo urbano. Un coup de theatre che neanche il “maestro del brivido” Alfred Hitchcok avrebbe minimamente sospettato, a fronte del cauto ottimismo che circolava in ambienti leghisti alla vigilia del voto.

Tutto sembrava procedere secondo i piani con la presentazione del nuovo documento, in sostituzione di quello in vigore, “approvato – come spiega il vicesindaco Giacomo Moscarola - nel lontano 1938 e firmato dal podestà dell'epoca. Un regolamento anacronistico che, all'alba del 2020, va sicuramente cambiato al più presto”. Ma, una volta terminata l'illustrazione dei principali (e più discussi) articoli, si è aperta una discussione molto accesa tra la giunta e le forze di minoranza che, per bocca di Marco Cavicchioli (Pd), Andrea Foglio Bonda e Pietro Barrasso (liste civiche), hanno evidenziato come il documento “non sia stato trasmesso ai capogruppo, nei tempi dovuti e prescritti dal Regolamento per la discussione in aula”.

Di fronte alle rimostranze, il sindaco Corradino ha accolto le richieste della minoranza rinviando la questione alla prossima seduta consiliare. Una scelta condivisa da tutti, specialmente dall'ex sindaco di Biella Dino Gentile: “Sul regolamento c'è stata fretta. Lavoriamoci con più calma per dare a questa città un documento unitario e condiviso da tutti”. A fine seduta, Moscarola ha annunciato che “si è trattato di un errore materiale che non va a compromettere il contenuto del regolamento. Però, un'opposizione che sostiene di tenerci alla città fa slittare uno strumento di sicurezza da applicare il prima possibile per un vizio di forma minimo. Se vogliono maggior condivisione si faranno tutte le commissioni che servono per fugare ogni dubbio e fraintendimento, così come tutte le correzioni che ci sono state suggerite, già avvenute poiché avevamo accolto 20 emendamenti. Trovo solo che la polemica della mezz'ora sia puramente strumentale. Comunque il documento arriverà al prossimo consiglio per l'approvazione”.