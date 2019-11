Ponderano: DAT, una scelta vitale al centro del convegno in ospedale

Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento. Saranno questi gli argomenti che verranno discussi sabato 30 novembre durante un convegno organizzato dalla fondazione 3BI (biblioteca biomedica Biellese) all'ospedale degli Infermi di Ponderano.

Queste procedure innovative sono conseguenza del principio introdotto nella legge 219/2017 secondo cui (salvo casi particolari): "nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata".

Ogni paziente, dopo un dialogo con il personale medico in cui gli vengono esposte le proprie condizioni di salute e le possibili conseguenze derivanti dal rifiuto di tale trattamento, può scegliere l'opzione che gli sembra più adeguata; se per qualche motivo l'individuo dovesse prevedere uno stato di incapacità di autodeterminazione futuro, può redarre un documento in cui esprime le proprie volontà per quanto riguarda i trattamenti medici, ovvero le DAT (disposizioni anticipate di trattamento).

Queste procedure non sono importanti soltanto nella sfera pratica (soprattutto nel fine vita) ma anche da un punto di vista legislativo ed etico nazionale, come spiega il medico palliativista e presidente della fondazione 3BI Carlo Peruselli: "Va ricordato che l’Italia è stata, fino all'approvazione di questa Legge, una delle pochissime nazioni nel mondo occidentale che non aveva una legislazione che regola le Disposizioni anticipate di trattamento".

Questo convegno ne coglie l'essenza invitando esperti che varcano i confini regionali, mettendo Biella al centro di un vitale dibattito.