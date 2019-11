Da Pietro Micca a Free Bike: Il polistirolo protagonista nella creazione delle insegne FOTOGALLERY

Il polistirolo è un materiale leggero, facile da trasportare e a basso costo. È perfetto per realizzare insegne, lettere (grandi o piccole), riproduzioni di loghi e oggettistica varia per esposizioni, manifestazioni, fiere o show room.

Sempre più aziende infatti, avendone compreso le potenzialità, stanno scegliendo di utilizzarlo come materiale primario per il proprio allestimento e la propria comunicazione.

Il primo grande passo che, solitamente, ogni attività compie, riguarda proprio la realizzazione di una gigantografia del proprio logo da mettere all’esterno del negozio, ovvero la creazione della propria insegna.

Altec Italia, l’azienda di Vigliano Biellese specializzata nella lavorazione del polistirolo, da tempo lancia proprio questo messaggio, ponendo l’attenzione su esempi pratici con recenti lavori da loro eseguiti. Per esempio, parliamo delle insegne realizzate per Accademia dello Sport - Società Pietro Micca, Drago Filati, Tessitura di Tollegno, Angelico, e ancora Incas, Cappellificio Cervo, Free Bike, solo per citarne alcune.

Il polistirolo si conferma così un prodotto vincente, sia per la sua facilità di lavorazione per ottenere forme particolari, che per le caratteristiche intrinseche come leggerezza e resistenza alla compressione. Per la sua finitura, sono disponibili più materiali: vernici a spruzzo, gommatura o malta cementizia, che fanno da protezione ed offrono un valore aggiunto alla scritta o al logo aziendale.





Sempre disponibili e pronti ad affrontare “nuove sfide” con insegne originali e complesse, lo staff di Altec Italia offre la propria esperienza a chi desiderasse realizzare il proprio progetto o, semplicemente, ricevere risposte ad alcune curiosità nell'utilizzo del polistirolo.

Per informazioni, Altec Italia si trova a Vigliano Biellese (BI) in via Quintino Sella 16.

Tel. 015 8123205 - info@altec-italia.it