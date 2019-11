È biellese (e firmato cioccolato Taf) uno dei migliori cioccolatini al mondo

International Chocolate Awards è un "oscar" della cioccolateria e pralineria, al quale partecipano cioccolatieri da tutto il mondo. Ho partecipato ad un primo concorso ad aprile, quando il cremino al rosmarino di cioccolato Taf si è aggiudicato un argento nella sezione Italian Mediterranea per le praline a base di nocciola e gianduia al latte. Il cremino al rosmarino unisce due luoghi cari all'autrice "Titti" Fortunata Apicella: i profumi della costiera amalfitana, di cui è originaria, e la morbidezza della nocciola del Piemonte, in particolare quella prodotta dal biellese Luca Ribotto.

Già in quel momento il cioccolatino di Titti Apicella era arrivato sui banchi di assaggio dei maggiori esperti mondiali insieme alle praline di grandi cioccolatieri tra cui Slitti, Vestri, Guido Castagna, Bodrato e Gardini. A quel punto il cioccolatino Taf è pronto per partecipare al mondiale ma con una nuova ricetta: "Ho cambiato il cioccolato utilizzato precedentemente con uno al latte superiore 42%, prodotto in Perù dall'azienda Tesoro Amazzonico, gestita dal cioccolatiere di origini italiane Michele Lione". Il cacao del Perù è uno dei migliori al mondo perché si trova al confine con l'Ecuador e perché viene coltivato in modo sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e senza lo sfruttamento di minori.

"A ottobre ho poi spedito il mio nuovo cioccolatino, che è entrato ufficialmente in gara insieme ad altri numerosi prodotti di cioccolateria. Temevo di non vincere nulla ma lo scorso 21 novembre è arrivata la notizia che avevo ottenuto il secondo posto nella competizione". La premiazione è avvenuta in Guatemala ma "Titti" Apicella non ha potuto presenziare perché impegnata nella produzione natalizia, al fine di dare sempre il meglio ai clienti. L'ormai famoso cremino al rosmarino di cioccolato Taf sarà presente in tutte le molteplici confezioni natalizie disponibili in negozio.

"Un riconoscimento di questo genere mi fa capire quanto sia importante la ricerca dei giusti prodotti, dell'assemblaggio dei diversi ingredienti e della presentazione estetica. Questo risultato mi spronerà a perseguire lo stesso obiettivo anche per altri prodotti e a non perdere di vista questa ricercatezza".

Cioccolato TAF si trova a Biella in Via Garibaldi 5 (Tel. 01522341; info@cioccolatotaf.it; www.cioccolatotaf.it; pagina Facebook: Cioccolato Taf).