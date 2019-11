Come si è evoluta la professione dell'hair staylist? Risponde Lino Creative Hair - FOTOGALLERY

La professione di hair staylist è in continuo cambiamento ed evoluzione. Lino Riccelli, titolare di Lino Creative Hair, parrucchiere uomo e donna in attività a Biella da più di vent'anni, interviene a Newsbiella con il suo autorevole parere di esperto.

Lino, come si è evoluta la professione dell'hair staylist da quando ha iniziato a lavorare fino ad oggi?

La professione si è evoluta tantissimo in tutti i sensi, sia per quanto riguarda il taglio che la colorazione. La fantasia ora davvero non ha limiti e si può spaziare sempre più, ma io credo che ci sia un filo conduttore che resta sempre invariato: la praticità. Quello che realizziamo in salone come taglio, colore, deve durare nel tempo per facilitare la gestione del capello a casa e soprattutto nella vita di tutti i giorni.

Quali sono le richieste dei clienti di fronte a questa evoluzione?

Sono proprio i clienti stessi ad apprezzare la differenza tra un taglio fatto con precisione ed un taglio che, invece, a distanza di un mese, dovrebbe essere già ritoccato. A me piace dare un'attenzione particolare al taglio perché tenga la sua forma anche quando il capello cresce. Questa precisione, però, richiede tempo e non sempre si concilia con le necessità di questi ritmi frenetici. Tutto è sempre più veloce ed il tempo libero sempre più risicato, ma in salone io non guardo l'orologio e dedico ad ogni cliente il giusto spazio per ottenere il migliore risultato.

Lino Creative Hair è da sempre attento al rispetto ed alla cura del capello: quali accorgimenti sono fondamentali per preservarli in ottima salute?

Nella mia prospettiva il taglio è sempre la via maestra, poi è molto importante anche la colorazione che può esaltarlo al meglio. Tutto il lavoro del parrucchiere, che passa attraverso il taglio, la colorazione fino ai trattamenti, deve essere orientato ad intaccare il meno possibile la struttura del capello. Il capello va prima rispettato e poi curato laddove ne ha bisogno.

Qual è l'obiettivo della vostra offerta di trattamenti e cure?

Nel proporre trattamenti e indirizzare verso prodotti per la cura del capello, noi mettiamo sempre al primo posto la fiducia che i clienti ripongono in noi. Nel nostro salone, infatti, consigliamo solo prodotti di cui abbiamo provato la qualità e testato l'efficacia.

In conclusione, Lino Riccelli ci tiene a parlare del suo staff: "Voglio ringraziare il mio staff per l'impegno e la passione che mette tutti i giorni per la nostra crescita".

Lino Creative Hair vi aspetta a Biella, nei saloni di Via Lamarmora 30 e di Via Vescovado 5 (tel. 015.405211-015.0991371).