Ronco di Cossato: Chiara Castellani racconta dell'emergenza in Congo

Dopo la serata di ieri, lunedì 25 novembre alle 20,45, a Ronco di Cossato con i due vescovi Meta e Bettazzi, nuovo appuntamento venerdì 29 novembre alle 21 nella chiesa parrocchiale di San Defendente organizzato da "Una chiesa a più voci" dove sarà nuovamente ospite la dott.ssa Chiara Castellani, rientrata dal Congo, per aggiornare sulla situazione attuale della Repubblica Democratica del Congo e della epidemia Ebola e altre emergenze.

Nella Repubblica Democratica del Congo prima del mese di luglio scorso quasi 2.500 persone sono state contagiate dal virus Ebola, di cui 1.665 sono morte. “È uno dei virus più pericolosi del mondo in una delle aree più pericolose del mondo”, ha spiegato il direttore Adhanom. Questi i numeri che hanno portato l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) a dichiarare l’epidemia di ebola in corso in Repubblica Democratica del Congo un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (cfr. WHO news release).

“Siamo di fronte alla seconda epidemia di ebola della storia e la prima in una zona di guerra e di fortissimo traffico transfrontaliero” (cfr Economist, 19 Luglio). È necessario lavorare su più fronti, compreso quello educativo e sociopsicologico. Non è facile intervenire in queste aree perché le persone hanno perso la fiducia in interventi che non sempre hanno rispettato i valori della tradizione locale e per la presenza di tensioni e conflitti tra milizie armate. Ma Chiara, anche dopo la mutilazione del braccio, si sta adoperando per salvare vite umane del diffondersi della Tbc e dell’ Aids, disponendo di scarso materiale sanitario e di pochissimi medicinali, fa scuola per formare infermieri e medici del luogo, per promuovere e difendere i diritti alla salute, alla scuola, i diritti delle donne e raggiunge anche chi si trova in carcere per curare, incoraggiare e accompagnare umanamente.