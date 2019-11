Jazz a Biella: ultimi appuntamenti di Black and Forth a Città del'Arte e Oropa

La stagione 2019 di Black and Forth arriva al suo apice, dopo una serie di appuntamenti esaltanti e trasversali, che hanno saputo raccontare con cura le varie sfaccettature della black music contemporanea. Gli ultimissimi appuntamenti saranno a Biella: il 7 dicembre dalle 16 a Città dell'Arte - Fondazione Pistoletto mentre domenica 8 dicembre dalle 12,30 al Santuario D'Oropa.

Tanti i sold out: The Comet is Coming, Marc Rebillet, Colle der Fomento, Cory Wong, Yazz Ahmed, Anomalie. Altrettanti gli show che hanno entusiasmato il pubblico: Theo Parrish, Nubya Garcia, Lefto, Tony Esposito, Todd Terje. Una consacrazione per Jazz:Re:Found, che oltre al nuovo e apprezzatissimo format estivo Festival ‘Unesco Experience’ in Monferrato, è riuscito a dare vita a una vera e propria stagione con ben 20 appuntamenti annuali, diventata da subito riferimento nazionale per gli amanti del Jazz, Soul, HipHop e tutte le forme di avanguardia della musica afrocentrica e afroamericana.

Come di consuetudine, l’ultimo appuntamento dell’anno si svolge nel weekend dell’Immacolata, periodo che ha consacrato il brand di Jazz:Re:Found a Torino dal 2015 ad oggi. La nuova formula del Weekender piemontese (5-6-7-8 dicembre), amplia gli orizzonti e celebra la chiusura dell’anno non solo sotto la Mole, ma anche a Biella, all’amata Fondazione Pistoletto, tempio delle attività di ricerca da parte di Jazz:Re:Found insieme agli amici di Hydro.

Torino

Il 5 e 6 dicembre JZ:RF mantiene la tradizione con due appuntamenti a Torino, presentando due maestri e pionieri del conscious rap. Al Lab di Piazza Vittorio, Giovedì 5 sarà ospite Bassi Maestro con il suoprogetto ‘North of Loreto’. Una intensa e stravagante digressione nel mondo Boogie-Funk daparte di uno dei producer più apprezzati in Italia. Per la prima volta Bassi porta il suo nuovo progetto in terra sabauda, cercando di contaminare il dancefloor con il suo omaggio al quartiere supercool di Milano, che lo ha ispirato nella ricerca di sonorità tipiche della New York early 80’s. Venerdì 6 Dicembre invece si torna al Supermarket, con l’attesissimo show di Murubutu, fondatore e voce del collettivo reggiano La Kattiveria. La sua musica, definita “rap di ispirazione letteraria” o “letteratu rap”, lo contraddistingue da tutti gli altri rapper italiani rendendolo unico nel suo genere, poiché particolarmente abile nel miscelare il rap, la letteratura, la storia e la saggistica. Peculiarità che colloca l’artista tra i migliori storyteller che la scena musicale rap italiana conosca. In apertura e chiusura della serata, due ambasciatori del sound di JZ:RF, paladini della scuderia di Happy Few, Dj Rou e Ma Nu! in un Dj Set back 2 back.

A Biella e Oropa

Il 7 e l’8 dicembre il Weekender di JZ:RF si sposta a Biella, città di recente entrata a far parte del circuito di Creative Cities Unesco. Per JZ:RF, che ha scelto come sede del festival Cella Monte(AL), paese Unesco per i suoi infernot (le tipiche cantine sotterranee scavate nell’arenaria), si tratta di proseguire con coerenza e continuare a valorizzare le eccellenze del nostro territorio in modo contemporaneo, trasformando l’idea e la modalità di fruizione dello spazio: l’incontro fra performer e luoghi di interesse storico, artistico e paesaggistico crea una sinestesia fra suono e immagine, performance e contesto. A Biella, JZ:RF sposa l’idea delle Terme Culturali volute da Michelangelo Pistoletto nella sua Città dell’Arte, che ribalta il concetto di mens sana in corpore sano: prendersi cura della mente (e della primaria facoltà del creare) porterà anche il corpo a stare bene. Dopo aver sondato i meandri degli infernot in collina, adesso JZ:RF accompagna il suo pubblico in un percorso intimo e visionario, fatto di suoni e di arte, per un’ulteriore indimenticabile Unesco Experience in montagna.

Il 7 Dicembre, una lunga giornata di musica a Fondazione Pistoletto che vede come protagonisti Raffaele Costantino (Khalab /Musical Box), il Sound System di Fat Fat Fat Festival, mentre l’ospite speciale della serata sarà il maliano Baba Sissoko, uno degli autori africani più celebri e apprezzati, capace di raccontare la tradizione con un tocco di avanguardia e modernità inimitabile. Last but not least, un omaggio alla graphic novel Drexciya, riferimento mistico e distopico della black culture, con la mostra e live painting in esclusiva di Abdul Qadim Haqq, epico attivista della cultura techno e visual artist di Detroit, la cui performance verrà sonorizzata da Andrea Benedetti +Kreggo.

L’8 Dicembre, per celebrare la festa dell’Immacolata, il Weekender trova il match perfetto a Oropa, al Santuario della Madonna Nera. Con il claim ‘Music is My Sanctuary’, la giornata vedrà come protagonisti la musica di Jazz:Re:Found Selectors e un live molto speciale di Torino Unlimited Noise .

Sempre a dicembre, infine, usciranno le prime notizie sull’attesissima edizione 2020 del festival, che si terrà sempre a Cella Monte (AL) dal 25 al 28 giugno.

INFO > jazzrefound.it

Programma:

Torino 5-6 dicembre



5 dicembre 2019 alle 22.00 a Lab in Piazza Vittorio Veneto 13/E, Torino. Bassi Maestro presents North of Loreto – Tony Negro & Dj Fede.

6 dicembre 2019 alle 22 a Supermarket in Viale Madonna di Campagna 1, Torino. Murubutu – Ma Nu! B2B Dj Rou.

Città dell'Arte - Fondazione Pistoletto 7 dicembre

7 dicembre dalle 16 da Hydro nella sede della Fondazione Pistoletto. Baba Sissoko - Raffaele Costantino - Fat Fat Fat Soundsystem. About Drexciya | Abdul Qadim Haqq – Live Painting + Andrea Benedetti & Kreggo.

Santuario d'Oropa 8 dicembre

8 dicembre dalle 12,30 al Santuario d'Oropa. Torino Unlimited Noise - Jazz:Re:Found Selectors.