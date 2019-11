Ipuntidanza presenta "Juliette"

INTERSCAMBI è la sezione de IPUNTIDANZA dedicata ogni anno a scambi con realtà coreutiche nazionali e internazionali per far conoscere e valorizzare Compagnie di danza di rilievo internazionale che da anni collaborano con la Fondazione Egri e la Compagnia Egri Bianco Danza. Un’importante opportunità che permette al pubblico di conoscere e vedere i differenti sviluppi poetici ed estetici dei partner della Compagnia Egri Bianco Danza nel tempo e soprattutto alla Compagnia di stringere e approfondire rapporti artistici che non possono che arricchire reciprocamente oltre a permettere nel medio/lungo termine progettualità condivise, frutto di una frequentazione e una conoscenza approfondita da cui affiorano affinità, vocazioni e punti di incontro.

Venerdì 29 novembre 2019 alle ore 21 al Teatro Sociale Villani secondo appuntamento a Biella con la Stagione IPUNTIDANZA 2019/20 della Fondazione Egri per la Danza, con la Compagnia Cie Twain che nell’ambito del progetto Interscambi presenta lo spettacolo Juliette.

Sono passati più di 400 anni da quando la storia di Romeo e Giulietta, l’amore di due giovani, ostacolati dall’attrito tra le rispettive famiglie, dai vincoli del buon costume e dal fato scaldava i teatri londinesi. È la storia che più di tutte le altre opere di Shakespeare ancora scalda il cuore di giovani e meno giovani in tutto il mondo. C’ è quel fantastico momento, nel 5° atto, in cui Giulietta si sveglia e trova di fronte a sé i corpi morti di Paride e del suo Romeo, bacia quest’ultimo nella speranza di morire avvelenata tra le sue labbra, poi estrae il pugnale e si uccide. Ma se in quel momento Giulietta avesse fatto una scelta diversa? Se invece di uccidersi col pugnale di Romeo, avesse accettato l’invito del frate a fuggire? Se fosse scappata, lontano, da sola? Se fosse cresciuta, si fosse innamorata di nuovo, se fosse diventata madre? Giulietta è morta ma Juliette decide di vivere, decide di strappare le pagine del libro che la chiudono in un vincolo eterno d’amore con Romeo. Decide di saltar fuori dalla storia, e scriverne una diversa, lasciandosi alle spalle la famiglia, il cugino defunto, la nutrice, Mercuzio, il frate, e pure il suo Romeo. Juliette inizia un viaggio alla ricerca della sua libertà ma c’è una storia che la reclama costantemente. Ci sono delle persone costrette a vivere la tragedia da cui lei è scappata. C’è il suo Romeo che continua a proteggerla e ad amarla ad ogni respiro, c’è Mercuzio smarrito nei suoi sogni d’amore, ci sono i genitori di Juliette, bloccati e ciechi come due pilastri che devono sostenere il peso di questa storia (di un mondo) le cui chiavi sono custodite dal frate, condannato eternamente in un limbo, come un moderno Virgilio, e costretto a convivere con la sua colpa. Non è la bella Verona, ma l’inferno di Frate Lorenzo la cornice di questo viaggio all’interno dei personaggi di Juliette. Tra antichi rancori ed eterni atti d’amore incosciente, Juliette trascina il pubblico all’interno del suo viaggio, fatto di ricordi, tensioni e amori che non finiscono. Juliette è una lente di ingrandimento che mette a fuoco i tormenti dei padri e la fragilità delle madri, dona luce ai vani sogni dell’essere umano e ai suoi continui tentativi di cambiamento, rende onore al coraggio di chi parte e alla sofferenza di chi è costretto a rimanere.

Regia e coreografia: Loredana Parrella

Testi: Aleksandros Memetaj

Progetto luci: Gianni Melis

Direttore tecnico: Marco Guidi

Assistente alla coreografia: Yoris Petrillo

Comunicazione, immagine e costumi: Gianluca Formica

Grafica: Enea Tomei

Con: Gianluca Formica, Maeva Curco Llovera, Yoris Petrillo, Caroline Loiseau, Luca Zanni, Elisa Melis, Giulia Cenni, Aleksandros Memetaj, Maria Stella Pitarresi, Marco Pergallini.

Produzione: Twain Centro di Produzione Danza Regionale Coproduzione Fondazione Teatro Comunale di Modena

In collaborazione con: Quartieri dell'Arte Festival Viterbo, ATCL Lazio, Festival Cortoindanza Cagliari, Vera Stasi/Progetti per la Scena, Festival del Teatro Medioevale e Rinascimentale di Anagni, Festival OrizzontiVerticali/Fondazione Fabbrica Europa.

In residenza Supercinema e Teatro Il Rivellino – Tuscania, T.OFF e Fucina Teatro - Cagliari Con il sostegno di Mibac, Regione Lazio e Comune di Tuscania

La Fondazione Egri per la Danza gode del sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Piemonte, Città di Torino, Compagnia di San Paolo nell'ambito dell'edizione 2019 del bando Performing Arts, Fondazione CRT nell’ambito del bando Note&Sipari, Studio Rolla. Media-partner di Radio Energy e PAC Paneacquaculture.

La Stagione 2019/2020 si svolge con il patrocinio di: Città di Torino (in collaborazione con Casa Teatro Ragazzi), Città di Moncalieri, Città di Giaveno, Città di Cuneo, Città di Genova e Città di Verbania (stagione Fondazione Il Maggiore).

UFFICIO STAMPA: Cristina Negri – cristina.negri@fastwebnet.it - cell 333 8317018

INFO E COSTI

INTERO 15 €

RIDOTTO 12 € (Under 14 - Over 65)

GRUPPO 10 € a persona (minimo 5 persone)

Tariffe speciali per le scuole di danza e scuole dell'istruzione

ABBONAMENTI

ABBONAMENTO COMPONIBILE YOUNG (Under 14) L’abbonamento lo crei tu! Scegli quale e quanti spettacoli vedere e ti costeranno solo 8 € ciascuno, previa prenotazione.

ABBONAMENTO COMPONIBILE L’abbonamento lo crei tu! Scegli quale e quanti spettacoli vedere e ti costeranno solo 11 € ciascuno, previa prenotazione.

ABBONAMENTO CITTÀ Puoi decidere di abbonarti a tutti gli spettacoli presenti in una sola città e ti costeranno 10 € ciascuno,previa prenotazione.

SCONTI Se fai parte del programma DIVENTA UN AMICO puoi usufruire di sconti molto vantaggiosi. Per tutte le info www.egridanza.com/diventa-un-amico/