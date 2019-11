Assessore regionale Marnati incontra Po.in.tex, polo di innovazione tessile, gestito da Città Studi Biella

L'Assessore regionale all'Innovazione Matteo Marnati ha incontrato nei giorni scorsi, a Città Studi Biella, i rappresentati del Polo dell'Innovazione Tessile, Po.in.tex. Il cluster, gestito da Città Studi Biella, è uno dei sette poli di innovazione presenti nella Regione Piemonte e raggruppa imprese, consorzi e organismi di ricerca al fine di promuovere il trasferimento tecnologico a favore della competitività delle imprese. E ad oggi Po.in.tex vanta circa 90 associati tra imprese e istituti di ricerca. Dall'incontro è emerso il ruolo strategico del polo sia nel supporto concreto delle aziende all’accesso dei finanziamenti per lo sviluppo, sia nel confronto continuo tra aziende, enti, centri di ricerca e centri di eccellenza del settore tessile a livello nazionale e internazionale.

“Po.in.tex è uno strumento importante per lo sviluppo delle aziende e del nostro territorio,- afferma Pier Ettore Pellerey, Presidente di Città Studi Biella -grazie all’incontro con l’Assessore abbiamo potuto presentare i progetti di innovazione che sono stati sviluppati in questi ultimi anni e confrontarci sulle aspettative future”. “E’ stato molto utile poter far conoscere la nostra realtà all’Assessore Marnati - aggiunge Pellerey – lo ringrazio per la disponibilità e per l’interesse dimostrato; credo che poter parlare già di collaborazioni future, sia sicuramente un buon segnale. ”Durante l'incontro sono stati presentati all’Assessore alcuni dei progetti a cui le imprese del cluster hanno lavorato negli ultimi anni, come: progetto BIOCHAR presentato da Luca Cinguino (Filidea); progetto SILKNETpresentato da Alessandro Canepa (F.lli Piacenza); progetto SENSICHROM presentato da Alessio Varesano (CNR per Tintoria Finissaggio 2000); progetto WOOLRES presentato da Mario Ploner (Tecnomeccanica Biellese).

All’incontro erano presenti: Pier Ettore Pellerey-Presidente di Città Studi Biella; Franco Ferraris- Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella; Marco Bardelle- Presidente del Comitato di Gestione di Po.in.tex; Massimo Marchi e Roberto Pozzi, rappresentanti del Comitato di Gestione di Po.in.tex e Paola Fontana, Responsabile area Divisione e Sviluppo di Città Studi Biella. La delegazione biellese che ha accolto l’Assessore era inoltre composta da alcuni esponenti politici, come: Chiara Caucino (Assessore Regionale), Claudio Corradino (Sindaco di Biella), Giacomo Moscarola (Vicesindaco di Biella), Davide Zappalà (Assessore Comune di Biella) e Michele Mosca (Consigliere Regionale).