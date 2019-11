Conto alla rovescia per il pranzo del baccalà targato Auser Volontariato Vallestrona

L'Auser Volontariato Vallestrona prosegue con le sue iniziative: domenica 1° dicembre avverrà il tradizionale pranzo del baccalà di fine anno presso la propria sede di Piazza Repubblica 6 a Valdilana, in località Valle Mosso e per chi lo desidera, previa prenotazione, sarà possibile ritirare le porzioni da asporto a partire dalle 11. Per info e prenotazioni: 338.3183724 (Giovanni).