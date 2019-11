Dal Nord Ovest - Tremendo scontro nel primo mattino a Cavagnolo. Donna estratta dai vigili del fuoco

In data odierna alle 8,30 circa squadra distaccamento dei vigili del fuoco di Livorno Ferraris è intervenuta nel comune di Cavagnolo, sulla strada provinciale 590, per incidente stradale. L'autista di una delle due auto coinvolte risultava incastrata. L'intervento ha permesso di liberare dall'auto la donna e alla messa in sicurezza delle due auto e della sede stradale. Al momento non si conoscono le condizioni dell'automobilista.