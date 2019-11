Maltempo, spiegamento di forze per i volontari del corpo Aib ispettorato Biella FOTO

La sala operativa del Corpo Aib Piemonte Ispettorato di Biella, ha coordinato i volontari su circa 50 interventi con turnazione di 125 volontari richiesti a supporto da vigili del fuoco, Provincia, Comuni, sul territorio. "Ma l'emergenza non ancora rientrata, anche ieri e oggi (martedì 26 novembre) le squadre continuano a intervenire su richieste" afferma l'ispettore Corpo Aib Ispettorato Biella.

In foto gli interventi dei volontari Aib al Vandorno e al Barazzetto (per una pianta caduta su un passaggio pedonale) e in salita dei Cappuccini a Biella per alcune piante da tagliare e rimuovere dalla strada in seguito all'intervento dei Vigili del fuoco.