Giovane biellese arrestato con la droga nei boschi del Novarese

Si stava recando nei boschi del medio Novarese con diverse dosi di droga quando è stato fermato dai carabinieri. Il 24enne residente a Biella è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Fara e dai carabinieri forestali di Carpignano Sesia. L'accusa è detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale.

Il giovane, M.C. del 1995 era sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno a Biella ed era sottoposto anche alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il 25 novembre si stava recando nell'area boschiva tra Carpignano e Fara, luogo noto per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Ad attenderlo in via Indipendenza c'erano i carabinieri. Appena ha notato il posto di blocco il giovane, a bordo della sua Alfa Romeo, ha cercato di disfarsi di alcuni involucri che sono stati recuperati.

Due confezioni in cellophane contenevano frammenti di cocaina oltre a 43,89 grammi di eroina. I militari hanno proceduto poi alla perquisizione domiciliare dove è stato rinvenuto un bilancino di precisione e 200 euro in contanti.

M.C. è stato quindi arrestato. A suo carico i carabinieri gli hanno contestato anche guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti oltre alla guida senza patente, con conseguente sequestro dell’autovettura.